В.о. керівника НІР заявив про корупційні схеми в інституті раку та погрози

Внутрішній аудит в Національному інституту раку (НІР) Міністерства охорони здоров'я виявив багатомільйонні незаконні операції, СБУ та прокуратура вже проводять перевірку. Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника НІР Олександр Яцина на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"З перших днів роботи нашої команди стара корупційна система чинить величезний опір. Не бажаючи втрачати незаконні джерела збагачення та можливості розкрадання державних коштів, вона готова на все. Команда опонентів постійно бреше, перекручує факти й підносить їх так, як їм це вигідно. З однією метою - зберегти ці корупційні схеми", - написав Яцина.

За його словами, причетні до цих схем, побоюються оприлюднення інформації й готують провокації та інформаційні атаки проти нього та його команди.

"Ми вже отримуємо погрози. Вже є спроби тиску у прийнятті рішень, які суперечать інтересам розвитку інституту", - додав Яцина.

Своєю чергою, наголошує Яцина, його мета на посаді - ліквідувати корупційні схеми та зробити Національний інститут раку взірцевим науково-медичним закладом країни.

"Ми відкриті для громадськості та журналістів. По завершенні аудиту ми оприлюднимо його результати із сумами та прізвищами. Я буду працювати над тим, аби більше не допустити корупції в НІР", - резюмував Яцина.

Нагадаємо, раніше прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно службових осіб Національного інституту раку, які організували схему власного збагачення коштом онкохворих пацієнтів.

Днями заступник керівника Національного інституту раку та голова тендерного комітету Руслан Ткаченко повідомив про прослушку у своєму кабінеті.