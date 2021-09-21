RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Hyundai випустив комерційний фургон з космічним дизайном

Автор: Олександр Мороз

Представлена цієї весни нова модель Hyundai Staria починає обростати модифікаціями. Тепер прийшла черга комерційного фургона - особливістю новинки також є зовнішність "космічного корабля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hyundai Motor

Поки комерційний фургон Hyundai Staria-Load представлений для ринку Австралії, де він замінить застарілу модель iLoad.

Так само як і у мінівена, екстер'єр новинки виконаний в незвичайному дизайні, де тонка діодна смуга в передній частині кузова, "символізує земний горизонт під час сходу сонця при погляді з космосу". А ось світлодіодних фар вантажна модифікація позбулася, так само як і модних колісних дисків, які замінили на звичайні "штампування".

Але призначення у цієї машини суто земне - перевозити корисні вантажі. Фургон пропонується як п'ятимісної версії, так і в повністю вантажному варіанті з парою передніх сидінь.

У порівнянні з попередником у цій модифікації обсяг вантажного відсіку виріс на 509 літрів і становить 4935 л. Ззаду встановлена підвіска з листовими ресорами, що дозволяє фургону взяти на борт 1090 кг корисного вантажу і буксирувати причіп масою до 2,5 тонн.

Під капотом встановлений безальтернативний 2,2-літровий турбодизель VGT, що розвиває 177 к.с. і 430 Нм крутного моменту і працює в парі 8-діапазонною автоматичною коробкою передач.

Вже в базову комплектацію входять мультируль з регулюванням по висоті і вильоту, сім подушок безпеки, електронне гальмо стоянки, система безключового доступу в салон, а також мультимедійна система з восьмидюймовим дисплеєм. А ось орні задні двері доступні лише за доплату.

Австралійські дилери Hyundai пропонують Staria-Load за ціною від 45 700 австралійських доларів (близько 28 тисяч євро). Пізніше новинка добереться і до ринків інших країн.

Нагадаємо, що роботи Hyundai Boston Dynamics приступили до охорони заводів і роботи в страхових компаніях. Про те, як роботи-собаки Spot будуть працювати охоронцями на автомобільних заводах і оцінювачами збитку - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Hyundai Motor