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Hyundai випустив комерційний фургон з космічним дизайном

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Вівторок 21 вересня 2021 15:15
Hyundai випустив комерційний фургон з космічним дизайном Hyundai Staria-Load (Фото: hyundai.com)
Автор: Олександр Мороз

Представлена цієї весни нова модель Hyundai Staria починає обростати модифікаціями. Тепер прийшла черга комерційного фургона - особливістю новинки також є зовнішність "космічного корабля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hyundai Motor

Поки комерційний фургон Hyundai Staria-Load представлений для ринку Австралії, де він замінить застарілу модель iLoad.

Так само як і у мінівена, екстер'єр новинки виконаний в незвичайному дизайні, де тонка діодна смуга в передній частині кузова, "символізує земний горизонт під час сходу сонця при погляді з космосу". А ось світлодіодних фар вантажна модифікація позбулася, так само як і модних колісних дисків, які замінили на звичайні "штампування".

Hyundai випустив комерційний фургон з космічним дизайном

Але призначення у цієї машини суто земне - перевозити корисні вантажі. Фургон пропонується як п'ятимісної версії, так і в повністю вантажному варіанті з парою передніх сидінь.

Hyundai випустив комерційний фургон з космічним дизайном

У порівнянні з попередником у цій модифікації обсяг вантажного відсіку виріс на 509 літрів і становить 4935 л. Ззаду встановлена підвіска з листовими ресорами, що дозволяє фургону взяти на борт 1090 кг корисного вантажу і буксирувати причіп масою до 2,5 тонн.

Hyundai випустив комерційний фургон з космічним дизайном

Під капотом встановлений безальтернативний 2,2-літровий турбодизель VGT, що розвиває 177 к.с. і 430 Нм крутного моменту і працює в парі 8-діапазонною автоматичною коробкою передач.

Hyundai випустив комерційний фургон з космічним дизайном

Вже в базову комплектацію входять мультируль з регулюванням по висоті і вильоту, сім подушок безпеки, електронне гальмо стоянки, система безключового доступу в салон, а також мультимедійна система з восьмидюймовим дисплеєм. А ось орні задні двері доступні лише за доплату.

Hyundai випустив комерційний фургон з космічним дизайном

Австралійські дилери Hyundai пропонують Staria-Load за ціною від 45 700 австралійських доларів (близько 28 тисяч євро). Пізніше новинка добереться і до ринків інших країн.

Нагадаємо, що роботи Hyundai Boston Dynamics приступили до охорони заводів і роботи в страхових компаніях. Про те, як роботи-собаки Spot будуть працювати охоронцями на автомобільних заводах і оцінювачами збитку - в матеріалі РБК-Україна.

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