Hyundai показав свій найкомпактніший кросовер Casper

Компактний кросовер Hyundai Casper показано на декількох фотографіях. Вся інформація про новинку з'явиться до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентаційний сайт Hyundai.
Компанія Hyundai представила перші офіційні зображення найменшого свого кросовера, який отримав ім'я Casper. Початок виробництва новинки заплановано на кінець 2021 року.
Фірмовою особливістю дизайну Casper є великі круглі світлодіодні фари. Casper має 3595 мм в довжину, 1595 мм в ширину і 1575 мм у висоту. Колісна база кросовера - 2410 мм. Hyundai Casper побудований на уніфікованій платформі K1.
В середині 2023 року варто очікувати появу повністю електричного варіанту. Виробництво новинки почнеться 15 вересня в Кореї, тому офіційний дебют відбудеться в найближчі місяці.
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