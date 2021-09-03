Hyundai показав свій найкомпактніший кросовер Casper

Компактний кросовер Hyundai Casper показано на декількох фотографіях. Вся інформація про новинку з'явиться до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентаційний сайт Hyundai .

Компанія Hyundai представила перші офіційні зображення найменшого свого кросовера, який отримав ім'я Casper. Початок виробництва новинки заплановано на кінець 2021 року.

"Паркетник" під кодовою назвою AX-1 був помічений під час тестування в лютому. В травні він з'явилася на серії тизерних зображень. Автомобіль названий на честь відомого трюку з перевертанням скейтборду, винайденого Боббі "Каспером" Бойденом в 70-х роках минулого століття.

Фірмовою особливістю дизайну Casper є великі круглі світлодіодні фари. Casper має 3595 мм в довжину, 1595 мм в ширину і 1575 мм у висоту. Колісна база кросовера - 2410 мм. Hyundai Casper побудований на уніфікованій платформі K1.

Лінійка двигунів на корейському ринку буде включати два трициліндрових бензинових двигуна-Безнаддувний 1.0 MPI і 1.0 T-GDI з турбонаддувом. Ці двигуни виробляють 75 і 100 к.с. відповідно.

В середині 2023 року варто очікувати появу повністю електричного варіанту. Виробництво новинки почнеться 15 вересня в Кореї, тому офіційний дебют відбудеться в найближчі місяці.