ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Hyundai показав свій найкомпактніший кросовер Casper

Новость на русском →
П'ятниця 03 вересня 2021 08:36
Hyundai показав свій найкомпактніший кросовер Casper Фото: Hyundai Casper (casper.hyundai.com)
Автор: Константин Широкун

Компактний кросовер Hyundai Casper показано на декількох фотографіях. Вся інформація про новинку з'явиться до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентаційний сайт Hyundai.

Компанія Hyundai представила перші офіційні зображення найменшого свого кросовера, який отримав ім'я Casper. Початок виробництва новинки заплановано на кінець 2021 року.

Hyundai показав свій найкомпактніший кросовер Casper"Паркетник" під кодовою назвою AX-1 був помічений під час тестування в лютому. В травні він з'явилася на серії тизерних зображень. Автомобіль названий на честь відомого трюку з перевертанням скейтборду, винайденого Боббі "Каспером" Бойденом в 70-х роках минулого століття.

Фірмовою особливістю дизайну Casper є великі круглі світлодіодні фари. Casper має 3595 мм в довжину, 1595 мм в ширину і 1575 мм у висоту. Колісна база кросовера - 2410 мм. Hyundai Casper побудований на уніфікованій платформі K1.

Hyundai показав свій найкомпактніший кросовер CasperЛінійка двигунів на корейському ринку буде включати два трициліндрових бензинових двигуна-Безнаддувний 1.0 MPI і 1.0 T-GDI з турбонаддувом. Ці двигуни виробляють 75 і 100 к.с. відповідно.

В середині 2023 року варто очікувати появу повністю електричного варіанту. Виробництво новинки почнеться 15 вересня в Кореї, тому офіційний дебют відбудеться в найближчі місяці.

Ми писали, що дизайнери General Motors показали кермо майбутнього. Навколо екрану розташовані сенсорні елементи управління, а також сенсорна кнопка перемикача режимів руху вперед/назад.

Також раніше повідомлялося, що кросовер Genesis GV80 отримав розкішний шестимісний салон. У розпорядженні задніх пасажирів Genesis GV80 пара моніторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин