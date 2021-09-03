Hyundai показав свій найкомпактніший кросовер Casper
Компактний кросовер Hyundai Casper показано на декількох фотографіях. Вся інформація про новинку з'явиться до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентаційний сайт Hyundai.
Компанія Hyundai представила перші офіційні зображення найменшого свого кросовера, який отримав ім'я Casper. Початок виробництва новинки заплановано на кінець 2021 року.
"Паркетник" під кодовою назвою AX-1 був помічений під час тестування в лютому. В травні він з'явилася на серії тизерних зображень. Автомобіль названий на честь відомого трюку з перевертанням скейтборду, винайденого Боббі "Каспером" Бойденом в 70-х роках минулого століття.
Фірмовою особливістю дизайну Casper є великі круглі світлодіодні фари. Casper має 3595 мм в довжину, 1595 мм в ширину і 1575 мм у висоту. Колісна база кросовера - 2410 мм. Hyundai Casper побудований на уніфікованій платформі K1.
Лінійка двигунів на корейському ринку буде включати два трициліндрових бензинових двигуна-Безнаддувний 1.0 MPI і 1.0 T-GDI з турбонаддувом. Ці двигуни виробляють 75 і 100 к.с. відповідно.
В середині 2023 року варто очікувати появу повністю електричного варіанту. Виробництво новинки почнеться 15 вересня в Кореї, тому офіційний дебют відбудеться в найближчі місяці.
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