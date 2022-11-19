Болезни Саакашвили могут быть вызваны отравлением, - адвокат

Гелбахиани сообщил лишь, что в заключении иностранной независимой экспертизы указан список обнаруженных в организме ядовитых веществ. Подробности, по словам адвоката, будут обнародованы через два дня.

"Все болезни, которые диагностируют у Саакашвили, все симптомы могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе его болезни так не развивались бы", - сказал Гелбахиани.

Адвокат пояснил, что дополнительное исследование необходимо для того, чтобы определить сроки, когда произошло отравление - во время пребывания в тюрьме или после перевода Саакашвили несколько месяцев назад в клинику "Вивамед".

Кроме того, мать Саакашвили Гиули Аласания сообщила журналистам, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов – ртути, бария, талии. Отец экс-президента Николоз Саакашвили требует у властей Грузии перевести Саакашвили на лечение за границу.

Представители пенитенциарной системы Грузии пока не ответили на заявление адвоката. Ранее они неоднократно свидетельствовали о том, что состояние здоровья экс-президента якобы не вызывает особых опасений и ему оказывается вся необходимая помощь в клинике.