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Болезнь Вучича, выборы в Румынии и сбитые Су-30 с дронов Magura: новости за выходные

Понедельник 05 мая 2025 06:30
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Болезнь Вучича, выборы в Румынии и сбитые Су-30 с дронов Magura: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские морские дроны Magura сбили российские Су-30, а поездка президента Сербии Александара Вучича на парад в Москву оказалась под вопросом из-за внезапной болезни. Тем временем в Румынии состоялся первый тур выборов, в котором лидирует пророссийский радикал Джордже Симион.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Дроны Magura сбили два Су-30

В субботу, 3 мая, ГУР сообщило, что морской дрон Magura сбил ракетой российский самолет Су-30 над Черным морем вблизи Новороссийска. Это стало первым случаем в мировой истории, когда самолет уничтожили с помощью морского дрона.

Позже руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что дроны сбили не один, а два российских Су-30. Борта были уничтожены американскими ракетами AIM-9 Sidewinder.

Как выглядят украинские дроны Magura с американскими ракетами - смотрите в публикации по ссылке.

Вучич может пропустить путинский парад

Сербский президент Александар Вучич внезапно заболел во время пребывания в США, после чего срочно вернулся в Белград и прошел обследование в военном госпитале. Врач диагностировал симптомы, похожие на резкое повышение артериального давления, и заявил, что Вучич не сможет вернуться к нормальному графику еще несколько дней.

Вероятно, из-за болезни сербский президент не поедет на парад 9 мая в Москву, но пока официально не отменял своего визита. В то же время ехать к российскому диктатору передумал министр обороны Индии, сославшись на кризис с Пакистаном.

А вот китайский лидер Си Цзиньпин все же приедет в РФ и примет участие в праздновании так называемого "дня победы".

Выборы президента Румынии

В Румынии состоялись повторные президентские выборы. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому 18 мая состоится второй тур выборов. Однако в первом туре со значительным отрывом лидирует ультраправый и пророссийский политик Джордже Симион, который обещал остановить помощь Украине, если станет президентом.

Больше о выборах президента Румынии и кандидатах - читайте в материале РБК-Украина.

Трамп сделал новые заявления о войне

Президент США Дональд Трамп дал интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News, в котором неоднократно упомянул о войне России против Украины.

Что сказал о войне Трамп:

Зеленский и Путин обменялись заявлениями о мире

Российский диктатор Владимир Путин дал интервью пропагандистам, в котором размечтался о "неизбежном примирении" с Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский в ответ на это заявил, Украина не хочет долговременной войны с Россией, но готова обороняться, пока Москву не принудят к миру. В частности, Киев ожидает 3 млн артиллерийских снарядов в этом году.

Украина получит новые системы Patriot

Американское издание The New York Times узнало, что летом в Украину доставят систему Patriot из Израиля. Сейчас система находится на капитальном ремонте. Еще одну систему в этом году может передать Германия или Греция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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