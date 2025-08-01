Болезнь Лайма, которую обнаружили у Джастина Тимберлейка: что это, симптомы и способы лечения

У известного американского певца Джастина Тимберлейка обнаружили болезнь Лайма. Этим он поделился с фанатами в своем Instagram и добавил, что борется с ней уже несколько лет.
РБК-Украина разъясняет, что такое болезнь Лайма, какие у нее симптомы, опасна ли она и как вылечиться.
Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) - это инфекционное трансмиссивное заболевание. Инфекцию переносят иксодовые клещи. Одним из источников инфекции являются кормильцы клещей - небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц.
Большинство случаев болезни Лайма фиксируют с мая по ноябрь, поскольку инфекцию переносят клещи.
Инкубационный период составляет от одного до 45 дней, но в среднем неделю-две. Восприимчивость людей к заболеванию высокая, однако от больного к здоровому человеку возбудитель не передается.
Болезнь Лайма может иметь несколько стадий:
Ранняя локализованная стадия возникает в среднем через семь после укуса клеща. На месте укуса клеща возникает красная папула с четкими краями. Впоследствии зона гиперемии расширяется, а центр - бледнеет.
Ранняя диссеминированная стадия возникает через 3-10 недель после укуса клеща и является результатом гематогенного распространения возбудителя. На этой стадии появляются:
кожные доброкачественные лимфоцитомы, множественные мигрирующие эритемы
Поздняя или хроническая болезнь Лайма возникает через месяцы или даже годы после заражения. В этом случае появляются неврологические и ревматологические проявления с преимущественным поражением костно-мышечной или нервной системы.
Обратите внимание: иммунитет после перенесенного Лайм-боррелиоза нестерильный, возможна реинфекция с повторным развитием заболевания. А прививки от Лайм-боррелиоза не существует.
Чтобы предотвратить присасывание клещей, специалисты Центра общественного здоровья советуют:
У лиц, проживающих на эндемичных территориях (территория, где определенная болезнь или вид организмов встречается постоянно - ред.), быстрое удаление клеща снижает риск развития заболевания. Заражение маловероятно, если продолжительность прикрепления клеща составляла менее 24 часов, и высоковероятно, если более 72 часов.
Как антибиотикопрофилактику болезни Лайма рекомендован однократный прием 200 мг доксициклина. Тем не менее постоянную антибиотикопрофилактику болезни Лайма врачи не рекомендуют.
Когда нужны антибиотики:
Однако не назначайте себе антибиотики самостоятельно без осмотра врача.
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При написании материала использовались источники: Минздрав, Центр общественного здоровья, Википедия.