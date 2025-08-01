Болезнь Лайма, которую обнаружили у Джастина Тимберлейка: что это, симптомы и способы лечения

Что такое болезнь Лайма

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) - это инфекционное трансмиссивное заболевание. Инфекцию переносят иксодовые клещи. Одним из источников инфекции являются кормильцы клещей - небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц.

Большинство случаев болезни Лайма фиксируют с мая по ноябрь, поскольку инфекцию переносят клещи.

Как проявляется болезнь

Инкубационный период составляет от одного до 45 дней, но в среднем неделю-две. Восприимчивость людей к заболеванию высокая, однако от больного к здоровому человеку возбудитель не передается.

Болезнь Лайма может иметь несколько стадий:

раннюю локализованную

раннюю диссеминированную

позднюю хроническую

Ранняя локализованная стадия возникает в среднем через семь после укуса клеща. На месте укуса клеща возникает красная папула с четкими краями. Впоследствии зона гиперемии расширяется, а центр - бледнеет.

Ранняя диссеминированная стадия возникает через 3-10 недель после укуса клеща и является результатом гематогенного распространения возбудителя. На этой стадии появляются:

кожные доброкачественные лимфоцитомы, множественные мигрирующие эритемы

головокружение, краниальные невропатии, в частности паралич Белла, менингизм и менингит

костно-мышечные артралгии и миальгии

сердечно-сосудистые блокады

Поздняя или хроническая болезнь Лайма возникает через месяцы или даже годы после заражения. В этом случае появляются неврологические и ревматологические проявления с преимущественным поражением костно-мышечной или нервной системы.

Обратите внимание: иммунитет после перенесенного Лайм-боррелиоза нестерильный, возможна реинфекция с повторным развитием заболевания. А прививки от Лайм-боррелиоза не существует.

Как себя обезопасить

Чтобы предотвратить присасывание клещей, специалисты Центра общественного здоровья советуют:

применять репелленты и защитную одежду перед тем, как отправляться в местности, где могут быть клещи

тщательно осматривать одежду, кожу во время и после посещения леса, парка

У лиц, проживающих на эндемичных территориях (территория, где определенная болезнь или вид организмов встречается постоянно - ред.), быстрое удаление клеща снижает риск развития заболевания. Заражение маловероятно, если продолжительность прикрепления клеща составляла менее 24 часов, и высоковероятно, если более 72 часов.

Как лечат болезнь Лайма

Как антибиотикопрофилактику болезни Лайма рекомендован однократный прием 200 мг доксициклина. Тем не менее постоянную антибиотикопрофилактику болезни Лайма врачи не рекомендуют.

Когда нужны антибиотики:

наполненный кровью иксодовый клещ, удаленный по меньшей мере через 36 часов после прикрепления

прошло не более 72 ч после удаления клеща

распространенность B. burgdorferi у местных клещей составляет более 20%

нет противопоказаний (возраст менее восьми лет, беременность, период лактации) к применению доксициклина

Однако не назначайте себе антибиотики самостоятельно без осмотра врача.