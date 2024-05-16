Болезнь грязных рук. Врачи назвали первые симптомы и профилактику гепатита A

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Гепатит A - болезнь грязных рук

Симптомы гепатита A

Как уберечься от гепатита A

Лечение болезни

Гепатит A - болезнь грязных рук

Вирусный гепатит A еще называют болезнью Боткина, болезнью грязных рук или желтухой. В целом это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции, преимущественным поражением печени и пищеварительного канала.

Вирус гепатита A выделяется с фекалиями зараженных и передается от человека к человеку (после контакта с больным). Чаще всего заражение происходит через:

воду,

пищевые продукты,

загрязнение испражнениями больного человека,

предметы быта,

грязные руки,

несоблюдение правил личной гигиены.

во время чихания, или контакта с дверными ручками или игрушками, которых касался больной.

Источником инфекции является больной человек с любыми формами заболевания.

Широкое распространение вируса происходит в местах с низким уровнем санитарии и личной гигиены. Поэтому, путешествуя в экзотические страны с высоким уровнем заболеваемости гепатитом A будьте настороже.

Среди таких стран можно выделить - Индию, Египет, Тунис, Турцию, некоторые страны Южной Америки и Карибского бассейна.

Симптомы гепатита A

Период от заражения до первых симптомов обычно составляет от 15 до 30 дней. В большинстве случаев симптомы проявляются остро, с повышением температуры тела до 38,5 С в течение первых 2-3 дней, ломоты в теле. Среди общих симптомов также выделяют:

тошноту,

головную боль,

желтуху,

боль и урчание в животе,

рвоту, сильный понос,

водянисто-пенистый стул ярко-желтого цвета.

Продолжительность преджелтушного периода составляет 5-7 дней. В конце преджелтушного периода моча становится темной, а кал обесцвечивается. Увеличивается печень и селезенка.

Желтушный период гепатита A начинается пожелтением слизистых ротоглотки, склер, а затем и кожи. С появлением желтухи самочувствие улучшается.

Как уберечься от гепатита A

Главным фактором болезни есть несоблюдение правил личной гигиены. А значит, большинство профилактических мероприятий связано именно с этим:

мойте руки водой с мылом по меньшей мере в течение 20 секунд,

всегда мойте руки перед приготовлением и потреблением пищи и после уборки,

мойте овощи и фрукты чистой водой, прежде чем их потреблять,

если не уверены, что вода из-под крана или из колодца безопасна, - используйте для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов только бутылированную или кипяченую воду,

Следуйте рекомендациям из официальных источников безопасности воды в вашем регионе.

Лечение болезни

Основными методами профилактики есть вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. Вакцина защищает от развития тяжелых форм заболевания. Следует отметить, что вакцина обеспечивает длительную защиту от вирусного гепатита A.

Прививки от гепатита A показаны детям и взрослым, ранее не болевшим гепатитом A, а также людям с повышенным риском инфицирования.

К числу лиц, которым рекомендованные прививки относятся: