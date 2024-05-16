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Болезнь грязных рук. Врачи назвали первые симптомы и профилактику гепатита A

Фото: врачи назвали первые симптомы гепатита A (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Весна - сезон активной витаминизации для большинства людей. На полках супермаркетов и на ярмарках появляется все больше свежих фруктов, ягод и овощей, которыми так и хочется сразу подзарядиться. Однако важно помнить, что перед употреблением пищи ее следует тщательно промыть.

Подробнее о том, почему Гепатит A называют болезнью грязных рук и как от него уберечься, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

При подготовке публикации использовались материалы: Министерство здравоохранения Украины, Главное управление Госпродпотребслужбы, Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Содержание:

Гепатит A - болезнь грязных рук

Симптомы гепатита A

Как уберечься от гепатита A

Лечение болезни

Гепатит A - болезнь грязных рук

Вирусный гепатит A еще называют болезнью Боткина, болезнью грязных рук или желтухой. В целом это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции, преимущественным поражением печени и пищеварительного канала.

Вирус гепатита A выделяется с фекалиями зараженных и передается от человека к человеку (после контакта с больным). Чаще всего заражение происходит через:

  • воду,
  • пищевые продукты,
  • загрязнение испражнениями больного человека,
  • предметы быта,
  • грязные руки,
  • несоблюдение правил личной гигиены.
  • во время чихания, или контакта с дверными ручками или игрушками, которых касался больной.

Источником инфекции является больной человек с любыми формами заболевания.

Широкое распространение вируса происходит в местах с низким уровнем санитарии и личной гигиены. Поэтому, путешествуя в экзотические страны с высоким уровнем заболеваемости гепатитом A будьте настороже.

Среди таких стран можно выделить - Индию, Египет, Тунис, Турцию, некоторые страны Южной Америки и Карибского бассейна.

Симптомы гепатита A

Период от заражения до первых симптомов обычно составляет от 15 до 30 дней. В большинстве случаев симптомы проявляются остро, с повышением температуры тела до 38,5 С в течение первых 2-3 дней, ломоты в теле. Среди общих симптомов также выделяют:

  • тошноту,
  • головную боль,
  • желтуху,
  • боль и урчание в животе,
  • рвоту, сильный понос,
  • водянисто-пенистый стул ярко-желтого цвета.

Продолжительность преджелтушного периода составляет 5-7 дней. В конце преджелтушного периода моча становится темной, а кал обесцвечивается. Увеличивается печень и селезенка.

Желтушный период гепатита A начинается пожелтением слизистых ротоглотки, склер, а затем и кожи. С появлением желтухи самочувствие улучшается.

Как уберечься от гепатита A

Главным фактором болезни есть несоблюдение правил личной гигиены. А значит, большинство профилактических мероприятий связано именно с этим:

  • мойте руки водой с мылом по меньшей мере в течение 20 секунд,
  • всегда мойте руки перед приготовлением и потреблением пищи и после уборки,
  • мойте овощи и фрукты чистой водой, прежде чем их потреблять,
  • если не уверены, что вода из-под крана или из колодца безопасна, - используйте для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов только бутылированную или кипяченую воду,
  • Следуйте рекомендациям из официальных источников безопасности воды в вашем регионе.

 

Лечение болезни

Основными методами профилактики есть вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. Вакцина защищает от развития тяжелых форм заболевания. Следует отметить, что вакцина обеспечивает длительную защиту от вирусного гепатита A.

Прививки от гепатита A показаны детям и взрослым, ранее не болевшим гепатитом A, а также людям с повышенным риском инфицирования.

К числу лиц, которым рекомендованные прививки относятся:

  • лица с хроническими поражениями печени;
  • лица с нарушенным процессом свертывания крови, получающими препараты крови;
  • персонал учреждений общественного питания и предприятий пищевой промышленности, принимающий участие в приготовлении (производстве), транспортировке и реализации продуктов питания;
  • военнослужащие,
  • сотрудники МВД и МЧС Украины;
  • персонал по обслуживанию водоочистных сооружений, водопроводных сетей, по обслуживанию канализационных систем и канализационных очистных сооружений;
  • лица, участвующие в миротворческих мероприятиях, оказании гуманитарной помощи;
  • лица, употребляющие наркотические вещества внутривенно;
  • ВИЧ-инфицированные;
  • лица, проживающие в эндемичных регионах по гепатиту A;
  • путешественники, путешествующие в страны с высоким уровнем заболеваемости гепатитом A;
  • лица, которые общались с больным гепатитом в очагах инфекции;
  • лица, работающие с инфицированным вирусом гепатита A животными в научно-исследовательских лабораториях.

 

Напомним, в начале мая этого года в Киеве и области была зафиксирована вспышка Гепатита А. Несколько человек были госпитализированы.

Подробнее о вспышке болезни в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы также рассказывали, какие прививки следует сделать во взрослом возрасте.

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Гепатит АМинистерство здравоохранения Украины