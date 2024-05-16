Болезнь грязных рук. Врачи назвали первые симптомы и профилактику гепатита A

Весна - сезон активной витаминизации для большинства людей. На полках супермаркетов и на ярмарках появляется все больше свежих фруктов, ягод и овощей, которыми так и хочется сразу подзарядиться. Однако важно помнить, что перед употреблением пищи ее следует тщательно промыть.
Подробнее о том, почему Гепатит A называют болезнью грязных рук и как от него уберечься, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации использовались материалы: Министерство здравоохранения Украины, Главное управление Госпродпотребслужбы, Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
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Гепатит A - болезнь грязных рук
Вирусный гепатит A еще называют болезнью Боткина, болезнью грязных рук или желтухой. В целом это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции, преимущественным поражением печени и пищеварительного канала.
Вирус гепатита A выделяется с фекалиями зараженных и передается от человека к человеку (после контакта с больным). Чаще всего заражение происходит через:
Источником инфекции является больной человек с любыми формами заболевания.
Широкое распространение вируса происходит в местах с низким уровнем санитарии и личной гигиены. Поэтому, путешествуя в экзотические страны с высоким уровнем заболеваемости гепатитом A будьте настороже.
Среди таких стран можно выделить - Индию, Египет, Тунис, Турцию, некоторые страны Южной Америки и Карибского бассейна.
Период от заражения до первых симптомов обычно составляет от 15 до 30 дней. В большинстве случаев симптомы проявляются остро, с повышением температуры тела до 38,5 С в течение первых 2-3 дней, ломоты в теле. Среди общих симптомов также выделяют:
Продолжительность преджелтушного периода составляет 5-7 дней. В конце преджелтушного периода моча становится темной, а кал обесцвечивается. Увеличивается печень и селезенка.
Желтушный период гепатита A начинается пожелтением слизистых ротоглотки, склер, а затем и кожи. С появлением желтухи самочувствие улучшается.
Главным фактором болезни есть несоблюдение правил личной гигиены. А значит, большинство профилактических мероприятий связано именно с этим:
Основными методами профилактики есть вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. Вакцина защищает от развития тяжелых форм заболевания. Следует отметить, что вакцина обеспечивает длительную защиту от вирусного гепатита A.
Прививки от гепатита A показаны детям и взрослым, ранее не болевшим гепатитом A, а также людям с повышенным риском инфицирования.
К числу лиц, которым рекомендованные прививки относятся:
Напомним, в начале мая этого года в Киеве и области была зафиксирована вспышка Гепатита А. Несколько человек были госпитализированы.
Подробнее о вспышке болезни в материале РБК-Украина.
Кроме того, мы также рассказывали, какие прививки следует сделать во взрослом возрасте.
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