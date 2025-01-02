Волна терактов на Новый год. Что известно о событиях в США и Черногории, всколыхнувших мир

США

Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане

В Новом Орлеане белый пикап Ford на большой скорости врезался в толпу людей на Бурбон-стрит - популярном туристическом месте для празднования Нового года. После содеянного водитель вышел из машины и открыл стрельбу, а полиция открыла ответный огонь. В ходе перестрелки ранения получили два полицейских, передает ABC News.

Правоохранители считают, что водитель умышленно въехал в толпу, пытаясь нанести максимальный ущерб. По последним данным, всего погибло 15 человек, а еще 35 получили ранения. Предварительно большинство жертв были местными жителями. Сам нападавший, по данным СМИ, был убит во время перестрелки.

Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала произошедшее терактом. ФБР заявило, что расследует события как террористический акт. Хотя Бюро не сразу пришло к такому выводу, ведь сначала его представители говорили, что не считают произошедшее терактом.

Представитель полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик говорит, что подозреваемый "пытался сбить как можно больше людей". По ее словам, этот человек был "одержим идеей устроить кровопролитие и причинить вред".

ФБР идентифицировало подозреваемого в нападении как 42-летнего американского гражданина Шамсуд-Дина Бахара Джаббара, жителя Техаса, который ранее служил в Афганистане. Следователи уточнили, что он родился в США и имел гражданство страны с рождения.

По данным официальных лиц, в машине ветерана армии США был флаг ИГИЛ. Он объехал импровизированные барьеры возле тротуара и въехал в переполненный квартал Нового Орлеана. Подозревается, что нападение могло быть совершено с помощью других лиц. Также следствие выясняет возможные связи нападавшего с террористическими группами.

Полицейские нашли оружие и потенциальное взрывное устройство в машине, а два потенциальных взрывных устройства были найдены во Французском квартале и обезврежены.

По словам президента США Джо Байдена, нападавший публиковал в соцсети видеоролик, из которого понятно, что во время наезда он вдохновлялся идеями "Исламского государства" и испытывал "желание убивать".

Фото: часть Французского квартала заблокирована после массового убийства людей (Getty Images)

Новоизбранный Дональд Трамп, который станет президентом США уже в этом месяце, также отреагировал на чрезвычайное происшествие. В соцсетях назвал инцидент в Новом Орлеане "актом чистого зла".

Местные власти в свою очередь призвали граждан избегать район Бурбон-стрит. Тем временем мировые лидеры массово выражают поддержку американцам.

Президент Владимир Зеленский написал в соцсети Х, что "Украина шокирована известием о нападении в Новом Орлеане, в результате которого погибли невинные люди и многие получили ранения". Он выразил надежду, что виновные в этом ужасном нападении будут привлечены к ответственности.

Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

Всего через несколько часов после теракта в Новом Орлеане, в Лас-Вегасе возле отеля Трампа (Trump International Hotel) взорвалась и загорелась машина Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, еще семь человек ранены.

Шериф полиции Лас-Вегаса Кевин МакМахилл сообщил, что машина была арендована с помощью сервиса каршеринга Turo в Колорадо. Личность арендатора уже установили, но данные официально сразу не объявили до выяснения, был ли это тот же человек, который управлял Tesla Cybertruck и погиб в результате инцидента.

Владелец компании Tesla Илон Маск предоставил видеоматериалы следствию, из которых стало известно, что автомобиль въехал в зону парковки Trump International Hotel и до взрыва простоял там около 15-20 секунд.

Фото: Cybertruck после взрыва возле отеля Trump International Hotel (Getty Images)

По его мнению, взрыв мог быть терактом. В частности, он обратил внимание на тот факт, что пикап Ford, который влетел в толпу в Новом Орлеане и эта Tesla Cybertruck были арендованы через одну платформу аренды транспорта.

Также Маск по результатам внутренней проверки в Tesla заявил, что взрыв Cybertruck был вызван большим количеством фейерверков или бомбой в салоне и не связан с самим электромобилем.

Шериф МакМахилл заявляет, что полиция изучит, действительно ли эти два события связаны между собой. О чем говорил и Байден, выступая в телевизионном эфире в среду вечером.

Впрочем, по состоянию на сейчас, правоохранители пока не обнаружили связи между этими инцидентами. ФБР считают, что взрыв Cybertruck был отдельным событием и больше не угрожает общественности, передает CNN.

По словам МакМахилла, в электрокаре действительно была обнаружена пиротехника и канистры с бензином. Просмотрев записи с камер наблюдения, полиция также установила, что автомобиль проезжал мимо Trump Hotel за час до взрыва, затем вернулся, остановился у входа - и за считанные секунды загорелся и взорвался.

Сегодня утром телеканал KTNV-TV сообщил, что полицейские установили личность подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе - это 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который ранее служил в армии США.

Телеканал со ссылкой на федеральные источники добавляет, что поскольку подозреваемый в Лас-Вегасе и подозреваемый в смертельной атаке в Новом Орлеане служили в армии, ФБР расследует связь между ними.

Стрельба возле клуба в Нью-Йорке

Еще один инцидент в США произошел в Нью-Йорке 1 января. Около 23:20 по местному времени произошла массовая стрельба возле ночного клуба под названием Amazura, расположенном рядом с железнодорожной станцией Jamaica Long Island Rail Road в районе Куинс.

New York Post со ссылкой на источники и полицию Нью-Йорка сообщает, что в результате по меньшей мере 11 человек - преимущественно подростки - получили ранения. Издание пишет, что группа из четырех мужчин произвела не менее 30 выстрелов в толпу, которая покидала клуб после частного мероприятия в нем.

По данным правоохранителей, пострадавших доставили в местные больницы. Впрочем, никто из них не находится в критическом состоянии.

Сообщается, что в Amazura есть просторный зал, который вмещает 4000 человек, здесь регулярно выступают диджеи и проходят живые выступления.

Сейчас полиция разыскивает серый Infiniti в связи со стрельбой. Кроме того, местные власти идентифицировали белый BMW, который мог быть причастен к происшествию, и проводят дальнейшее расследование инцидента. Личности подозреваемых пока не установлены.

Черногория

Массовое убийство в Цетине

Жуткое событие тоже 1 января произошло и в Черногории. По меньшей мере 12 человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в городе Цетине. Четыре человека пострадали. Трагедия, предварительно, возникла из-за ссоры на бытовой почве в одном из местных баров.

Известно, что нападавший - 45-летний Ацо Мартынович. В отчете местного медиа RTCG говорится, что этот человек известен своим странным поведением и в прошлом задерживался за незаконное хранение оружия. В 2005 году Мартынович был приговорен к году тюремного заключения условно за агрессивное поведение, но с ним не обращались как с лицом, представляющим интерес для службы безопасности.

Кроме того, в 2022 году у Мартыновича нашли оружие и взрывчатку, за что его приговорили к трем месяцам тюрьмы.

По предварительным данным известно, что 1 января 2025 года, поссорившись в баре с одним из посетителей, он пошел домой за оружием, вернулся и застрелил хозяина заведения и еще нескольких человек. Затем он продолжил стрельбу на улице.

По информации местной прокуратуры, убийства были совершены в пяти разных местах города. В том числе Мартынович убил членов своей семьи и семьи владельца бара, включая двух детей.

Подозреваемый сбежал с места преступления, а при задержании попытался покончить жизнь самоубийством и умер по дороге в больницу.

На чрезвычайное происшествие отреагировал президент Черногории Яков Милатович, отметив, что он был "шокирован и потрясен" трагедией.

"Вместо праздничной радости... нас охватила печаль из-за потери невинных жизней", - написал Милатович в соцсети Х.

В свою очередь премьер-министр Милойко Спаич посетил больницу, где находятся раненые, и объявил трехдневный траур со 2 по 4 января, отменив все массовые мероприятия.

СМИ обратили внимание, что небольшая по размеру Черногория, население которой составляет около 620 000 человек, известна своей культурой ношения оружия, и многие берут его с собой.

Стрельба 1 января 2025 года стала вторым подобным случаем в Цетине за последние годы. В августе 2022-го нападавший убил 10 человек, прежде чем его застрелил прохожий.

По словам Спаича, после резонансной стрельбы будет проведено заседание Совета национальной безопасности, на котором будут рассмотрены в частности полный запрет на владение оружием.