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Досить множити недостатньо сильні санкційні пакети, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський підкреслює, що лише відмова ЄС від російських енергоносіїв і повне обмеження банківської системи дійсно може змусити Кремль відмовитися від військової агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічний звернення глави держави.

Зеленський зазначив, що у своєму виступі перед парламентом Литви у вівторок, а разом з тим зверненні до всіх європейських народів розповів про те, що шостий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ обов'язково має містити нафту.

"Досить множити недостатньо сильні санкційні пакети. Все одно доведеться визнати, що тільки відмова Європи від російських енергоносіїв та повне обмеження російської банківської системи може бути аргументом для російського керівництва, щоб шукати мир", - заявив президент.

Зеленський додав, що без цього Москва продовжує свою агресію проти України, і "шукає військове рішення".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зажадав конкретних термінів відмови країн ЄС від російського газу і нафти.

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Володимир ЗеленськийСанкції проти Росії