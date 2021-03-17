Не вистачає вакцин: в Естонії призупинили щеплення політиків

В Естонії заявили про брак необхідної кількості вакцин від коронавірусу. У зв'язку з цим в країні вже призупинили щеплення політиків та високопосадовців.

"Оскільки до Естонії прибуло менше вакцини, ніж очікувалося, то план довелося призупинити", - сказав директор комунікаційної служби естонського уряду Ееро Раун.

Він також додав, що вакцинацію поновлять, щойно до Естонії надійде більше доз вакцини від коронавірусу. Однак точної дати відновлення вакцинації чиновник не зміг назвати, оскільки усе залежатиме від виробників вакцин.

Вакцинувати політиків та державних чиновників планувалося медичним засобом від AstraZeneca. Передбачалося, що будуть вакциновані депутати парламенту, члени уряду, державний секретар та інші високопосадовці.