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Не вистачає вакцин: в Естонії призупинили щеплення політиків

Автор: Андрій Козловський

В Естонії заявили про брак необхідної кількості вакцин від коронавірусу. У зв'язку з цим в країні вже призупинили щеплення політиків та високопосадовців.

Про це повідомляє ERR.

"Оскільки до Естонії прибуло менше вакцини, ніж очікувалося, то план довелося призупинити", - сказав директор комунікаційної служби естонського уряду Ееро Раун.

Він також додав, що вакцинацію поновлять, щойно до Естонії надійде більше доз вакцини від коронавірусу. Однак точної дати відновлення вакцинації чиновник не зміг назвати, оскільки усе залежатиме від виробників вакцин.

Вакцинувати політиків та державних чиновників планувалося медичним засобом від AstraZeneca. Передбачалося, що будуть вакциновані депутати парламенту, члени уряду, державний секретар та інші високопосадовці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас захворіла на COVID-19. Вона отримала позитивний результат тесту.

Також повідомлялось, що в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавірусу. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.

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