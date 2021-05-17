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Бракує вакцин: у COVAX проблеми через коронакризу в Індії

Автор: Анастасія Рокитна

У міжнародній схемі забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 не вистачає 140 мільйонів доз через коронакризу в Індії. Найбільший постачальник системи COVAX не здійснив жодної із запланованих поставок після того, як експорт був припинений в березні.

Про це повідомляє BBC.

Нагадаємо, ВООЗ перекваліфікувала дуже заразний варіант коронавірусу з потрійною мутацією, що поширюється в Індії на "варіант занепокоєння".

Організація підкреслила, що цей штам став глобальною загрозою для здоров'я.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу, який зафіксований в Індії. За його словами, він більш агресивний, ніж штами з ПАР і Великобританії.

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