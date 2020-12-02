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Не вистачає інфекціоністів та медсестер. У МОЗ розповіли про брак кадрів

Київ, Середа 02 грудня 2020 17:13
Не вистачає інфекціоністів та медсестер. У МОЗ розповіли про брак кадрів
Фото: медпрацівник (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні достатньо медичного персоналу, але цей персонал не пропорційно розподілений. Зараз в лікарнях відчувається дефіцит представників певних спеціальностей.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

За її словами, зараз в українських лікарнях бракує лікарів-анестезіологів, інфекціоністів, пульмонологів, рентгенологів, також є велика потреба у медичних сестрах та допоміжному персоналу. У лабораторних центрах не вистачає епідеміологів та лаборантів.

"Водночас є достатньо багато лікарів інших спеціальностей, наприклад, хірургів, акушер-гінекологів і так далі. Певних спеціальностей, наприклад стоматологів, у нас є навіть в надлишку", - пояснила вона.

Як пояснила Микичак, щоб компенсувати нестачу кадрів, МОЗ провело ревізію лікарів, які працюють викладачами в університетах. У багатьох областях викладачі вже приєдналися до лікування пацієнтів. Крім того, до лікування хворих на коронавірус залучають інтернів та студентів.

"Зараз до лікування "ковідних" пацієнтів вже залучаються інтерни, вони працюють під керівництвом лікуючого лікаря. Єдине - інтерни ще не можуть призначати лікування. До роботи в лабораторних центрах ми залучаємо студентів", - розповіла заступник міністра.

Нагадаємо, з квітня в Україні звільнилися 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки, водночас нових медиків зареєстрували у п'ять разів менше.

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