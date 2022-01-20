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Бракує COVID-тестів: Швеція послаблює правила ізоляції

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Швеція, Четвер 20 січня 2022 17:57
Бракує COVID-тестів: Швеція послаблює правила ізоляції Фото: Швеція скорочує термін ізоляції у зв'язку з COVID-19 (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Швеція скорочує термін ізоляції у зв'язку із COVID з 7 до 5 днів. Також громадян, які працюють дистанційно, закликають не здавати тести на коронавірус через брак тестових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сьогодні, 20 січня, Агентство охорони здоров'я Швеції заявило, що країна послабить карантинні правила і спростить доступ до роботи співробітників, які займають ключові посади в таких секторах, як охорона здоров'я та поліція. Це пов'язано зі швидким поширенням штаму "Омікрон" .

Зазначають, що тепер людям з позитивним результатом тесту або тим, хто живе з кимось, у кого був позитивний результат на COVID, потрібно буде ізолюватися на 5 днів замість 7. А невеликій кількості ключових працівників взагалі не доведеться проходити карантин, якщо у них немає симптомів, незважаючи на те, що вони контактували з хворою людиною.

"Щоб впоратися з високим рівнем зараження, який, як очікується, також зросте в майбутній період, і щоб не наражати на ризик соціальні функції, ми коригуємо рекомендації з тестування та обмежень", - заявили в Агентстві охорони здоров'я.

Влада боїться, що нестача персоналу може стати реальною проблемою. Тому ключові працівники в таких областях, як електро-, тепло-, водопостачання та розподіл інтернету, а також у службах екстреної допомоги можуть бути звільнені від карантину.

Минулої доби у Швеції підтвердили 39 938 випадків інфікування. Цей показник трохи вищий, ніж у попередній день.

Агентство охорони здоров'я заявило, що більшість населення ризикує заразитися вірусом найближчими тижнями. Реальна кількість випадків, ймовірно, буде значно вищою, оскільки національні можливості тестування досягли своєї межі.

Людей, які можуть працювати з дому, просять не проходити тестування, щоб дозволити тим, хто має перебувати на роботі, продовжувати працювати.

Нагадаємо, з 21 січня Швеція скасувала вимогу пред'явлення негативного тесту на коронавірус при в'їзді. Це стосується мандрівників із низки країн.

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