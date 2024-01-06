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Хуситы хотели атаковать дроном судна в Красном море. Его сбил военный корабль США

Иллюстративное фото (flickr.com/usnavy)
Автор: Валерия Полищук

Йеменские хуситы запустили беспилотник, чтобы атаковать несколько суден в Красном море. Его сбил военный корабль США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центрального командования США в Twitter.

"6 января беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Йемена, контролируемой иранскими хуситами, был сбит в порядке самообороны кораблем USS LABOON в международных водах южной части Красного моря вблизи нескольких коммерческих судов", - говорится в сообщении. 

При этом сообщается, что информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, продолжают атаки на гражданские суда в Красном море, имеющие связи с Израилем. Это происходит на фоне войны Израиля с ХАМАСом, поддерживаемыми йеменскими боевиками.

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил о готовности страны предпринять "прямые действия" в связи с нападениями хуситов на грузовые суда в Красном море. В частности, он допустил задачу авиаударов.

При этом в конце декабря глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в разговоре с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом дал понять, что Тегеран разделяет ответственность за предотвращение нападений хуситов в Красном море.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian, чтобы защитить суда от хуситов. Более 20 стран согласились присоединиться к коалиции. Также сообщалось, что 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Члены Совета Безопасности ООН 4 января призвали йеменских хуситов прекратить нападения на суда в Красном море и в Аденском заливе.

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