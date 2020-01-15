Human Right Watch звинувачує Росію у знущанні з татар в окупованому Криму

Протягом 2019 року російська влада в окупованому Криму продовжувала знущатися з кримських татар, переслідуючи десятки людей за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі. Про це йдеться у "Всесвітньому звіті 2020" організації Human Right Watch, передає РБК-Україна.

Зазначається, що тільки у березні російською владою було заарештовано 24 кримських татар, більшість із яких брали активну участь у діяльності об'єднання "Кримська Солідарність" - організації, яка надає правову та соціальну підтримку родинам заарештованих і ув'язнених за політично мотивованими справами.

"Усіх заарештованих звинуватили у причетності до панісламського руху "Хізб ут-Тахрір" ("Партія визволення"), забороненого в Росії як "терористична" організація, проте легального в Україні. Проти жодного з них не було висунуто звинувачень у вчиненні будь-якого акту насильства. Принаймні четверо заарештованих зазнали катувань або жорстокого поводження з боку співробітників російських силових структур", - йдеться у звіті.

В організації зазначили, що у червні у Криму було заарештовано ще вісьмох кримських татар за таким самим звинуваченням.

"У червні Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав російську владу негайно перевести в лікарню Едема Бекірова, тяжкохворого кримськотатарського активіста, якого утримували в СІЗО з грудня 2018 року. Росія відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ і звільнила Бекірова лише у серпні. У вересні Бекіров повернувся до Києва в рамках обміну полоненими", - йдеться у документі.

У Human Right Watch також нагадали, що у грудні 2018 року Міністерство юстиції РФ висунуло вимогу до "Кримської центральної колегії адвокатів" виключити зі своїх лав адвоката-правозахисника Еміля Курбедінова через підозру у його причетності до "екстремістської діяльності". Перед цим, теж у грудні, суд засудив Курбедінова до п’яти днів арешту за старий, 2013 року, допис у соцмережах про мітинг "Хізб ут-Тахрір" у Криму.

Нагадаємо, голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що Росія утримує за гратами тільки у "кримських справах" щонайменше 89 осіб.

Як відомо, 25 грудня на Керченському мосту на в'їзді в окупований Крим російські силовики затримали п'ятьох кримських татар. Вони поверталися з Москви з засідання суду по справі першої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір".

Крім того, 25 грудня так званий "Верховний суд" Криму залишив під арештом кримського активіста Олега Приходька, обвинуваченого у підготовці вибуху адміністрації міста Саки. За словами адвоката Назима Шейхмамбетова, судове засідання проходило в закритому режимі. А арешт Приходько був продовжений до 10 лютого 2020 року.