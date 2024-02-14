Хулиганы "Монреаля" трижды повздорили с хоккеистами "Анахайма": драки вечера НХЛ

Поклонники рукопашных баталий на ледовых аренах Национальной хоккейной лиги получили тройное наслаждение от противостояния "Монреаль Канадиенс" с "Анахайм Дакс" в регулярном чемпионате сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка .

Впервые воспламенилось в провинции Квебек в середине второго периода, когда "Канадиенс" были впереди после шайб Джейка Эванса и Ника Сузуки. Известный тафгай "Монреаля" Арбер Джекай сошелся на кулаках с нападающим "Дакс" Россом Джонстоном.

Драчуны сошлись у борта. Сначала одеяло инициативы на себя потянул гость льда. Он попытался отыскать подбородок Джекая, а тот даже присел на колено. Но мгновенно перешел в контратаку и нанес несколько ответных ударов Джонстону. Ничейный спарринг остановили рефери и выписали обоим по 5 минут штрафа.

Под занавес финальной 20-минутки, когда "Анахайм" уже безнадежно "горел" 0:5, вспыхнули еще две стычки. Центрфорвард "Дакс" Сэм Каррик грязно сыграл против соперника из "Канадиенс" и навлек на себя гнев защитника команды Джонатана Ковачевича.

Балканец с канадским паспортом подъехал к обидчику на чужой половине и быстро сбил шлем с головы. Еще несколько точных и не слишком выпадов хозяина льда поколебли уверенность Каррика, так что вмешательство рефери спасло хулигана от фиаско.

Наконец на последней минуте едва не возникла массовая стычка. Однако молодой защитник "Монреаля" Кейден Гуле вовремя вытащил из эпицентра событий центрфорварда "Анахайма" Адама Хенрика и начал избивать.

Альтернативный капитан "Дакс" пропустил несколько акцентированных ударов и предпочел уйти в клинч. Вмешательство рефери тоже было своевременным. В то же время видеоповтор показал, что конфликт завязался еще за воротами, когда Гуле и Хенрик потолкались не без помощи инвентаря.