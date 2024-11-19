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Хулиган "Коламбуса" рубился в Бостоне, тафгай "Вашингтона" отомстил за лидера: драки дня НХЛ

Фото: Джеффри Трюшон-Виль и Матье Оливье устроили "зарубу" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники стычек на ледовых аренах за океаном получили желаемое от матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Массачусетсе и Юте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

 

На арене "Ти-Ди Гарден" передряга состоялась в дебюте. В центре площадки краги сбросили нападающий "Бостона" Джеффри Трюшон-Виль и вингер "Коламбуса" Матье Оливье.

Хозяин льда активно начал – потянул оппонента на себя и несколько раз попытался достать правой. Однако немного увлекся и на миг потерял равновесие. Оливье этого было достаточно для перехвата инициативы. Он попал апперкотом, а затем заставил Трюшона-Виля присесть на лед.

 

 

Более глубокий подтекст имела драка в Солт-Лейк Сити. Нападающий "Юты" Джек Макбэйн в одном из эпизодов, кажется, неумышленно травмировал капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. За поклонника Путина решил отплатить вингер "Кэпиталз" Том Уилсон.

Под занавес встречи они сошлись на кулаках в центре площадки. Макбэйн избежал опасного выпада соперника, но потом тот все же попал в голову хозяину льда. Последний упал наземь, а Уилсон еще добавил сверху по спине. Рефери вмешались вовремя.

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