Хулиган "Коламбуса" рубился в Бостоне, тафгай "Вашингтона" отомстил за лидера: драки дня НХЛ

На арене "Ти-Ди Гарден" передряга состоялась в дебюте. В центре площадки краги сбросили нападающий "Бостона" Джеффри Трюшон-Виль и вингер "Коламбуса" Матье Оливье.

Хозяин льда активно начал – потянул оппонента на себя и несколько раз попытался достать правой. Однако немного увлекся и на миг потерял равновесие. Оливье этого было достаточно для перехвата инициативы. Он попал апперкотом, а затем заставил Трюшона-Виля присесть на лед.

Более глубокий подтекст имела драка в Солт-Лейк Сити. Нападающий "Юты" Джек Макбэйн в одном из эпизодов, кажется, неумышленно травмировал капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. За поклонника Путина решил отплатить вингер "Кэпиталз" Том Уилсон.

Под занавес встречи они сошлись на кулаках в центре площадки. Макбэйн избежал опасного выпада соперника, но потом тот все же попал в голову хозяину льда. Последний упал наземь, а Уилсон еще добавил сверху по спине. Рефери вмешались вовремя.