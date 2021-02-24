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"Найгірший сценарій позаду". У ВООЗ назвали терміни закінчення пандемії COVID

Автор: Даша Харченко

Голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге допустив, коли закінчиться пандемія коронавірусу. На його думку, це відбудеться на початку 2022 року.

Про це він сказав в інтерв'ю данському телеканалу DR.

Він зазначив, що зараз про вірус знають набагато більше, ніж в 2020 році. При цьому Клюге зазначив, що вірус продовжить своє поширення, однак необхідності в жорстких обмеженнях вже не буде. При цьому він зазначив, що точний результат подій поки не можна визначити.

Ханс Клюге також сказав, що нові мутації коронавірусу є нормою, оскільки вірус намагається адаптуватися до людини.

Нагадаємо, ВООЗ створила механізм виплати компенсацій за побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу. Компенсацію виплачуватимуть громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.

РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає необхідність повсюдної вакцинації від коронавірусу. Якщо це не буде зроблено у всьому світі, перемогти вірус в глобальному масштабі не вийде.

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