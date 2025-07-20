ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Худеем без спортзала. 7 лучших бесплатных приложений, которые помогут сбросить вес

Воскресенье 20 июля 2025 21:20
UA EN RU
Худеем без спортзала. 7 лучших бесплатных приложений, которые помогут сбросить вес Эти 7 бесплатных приложений сделают процесс похудения проще и эффективнее (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Нет времени ходить в спортзал, но хотите привести себя в форму? Современные технологии предлагают удобную альтернативу - мобильные приложения, которые помогают худеть без дорогих тренеров и абонементов.

О 7 лучших бесплатных приложениях для похудения рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Clark Howard.

Cronometer

Платформа: iPhone и Android

Приложение Cronometer предлагает широкий функционал бесплатно, включая: сканер штрих-кодов, счетчик калорий, дневник питания, журнал упражнений, отслеживание прогресса, потребления воды и веса, а также подробный анализ нутриентов.

Главная особенность Cronometer - это глубокий анализ нутриентов, который вы получаете даже без подписки. Приложение отслеживает не только калории, но и белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

На главном экране отображается краткий обзор активности: серии успешных дней, история по калориям и изменения веса. Вкладка "Diary" позволяет вносить все съеденное за день. Добавить еду можно вручную или отсканировав штрихкод.

Также можно оставить заметки, изменить биометрические данные или зафиксировать тренировку. При подключении фитнес-устройства добавляется и трекинг сна.

Во вкладке "More" можно настроить цели, подключить устройства или импортировать данные о здоровье, при этом платная подписка не требуется.

Доступна Gold-подписка с расширенным функционалом: 10,99 долларов в месяц или 59,99 долларов в год.

Худеем без спортзала. 7 лучших бесплатных приложений, которые помогут сбросить вес
Cronometer (фото: Clark Howard)

Fooducate

Платформа: iPhone и Android

Приложение Fooducate предлагает широкий набор бесплатных функций: сканер штрихкодов, счетчик калорий, журнал упражнений, дневник питания, напоминания, рецепты, мотивационные уведомления, трекер воды и веса, а также графики прогресса.

Ключевая особенность Fooducate - встроенные подкасты о здоровье и саморазвитии. Пользователи могут слушать выпуски о похудении, фитнесе, питании, ментальном здоровье и различных диетах.

После установки приложения и регистрации, нужно ответить на ряд вопросов о вашем образе жизни. На основе этих данных программа рассчитывает рекомендуемую норму калорий и помогает адаптировать рацион.

В бесплатной версии можно установить целевой вес и срок достижения результата, отслеживать калории, некоторые нутриенты, воду и прогресс за последние 6 месяцев.

В настройках можно выбрать частоту мотивационных уведомлений: при каждом приеме пищи, один раз в день, в неделю или вовсе отключить.

Для желающих расширить функциональность предусмотрена Pro-подписка:

  • 9,99 долларов в месяц
  • 49,99 долларов в год
  • 119,99 долларов - пожизненный доступ

Худеем без спортзала. 7 лучших бесплатных приложений, которые помогут сбросить вес
Fooducate (фото: Clark Howard)

My Diet Coach

Платформа: iPhone

Бесплатные функции: сканер штрихкодов, счетчик калорий, дневник питания и упражнений, напоминания, челленджи, трекер воды, система наград

Премиум-подписка: 4,99 долларов в неделю

Приложение My Diet Coach предлагает геймифицированный подход к похудению - с внутриигровыми челленджами, напоминаниями и поощрениями за прогресс. После загрузки и создания аккаунта приложение попросит ввести ваш текущий и целевой вес, а также установить срок достижения результата.

Дополнительно доступна круговая диаграмма распределения нутриентов. Также вы можете сканировать продукты и записывать физическую активность.

Приложение поддерживает интеграцию с другими фитнес-сервисами и не требует подписки для базовой функциональности.

Худеем без спортзала. 7 лучших бесплатных приложений, которые помогут сбросить вес
My Diet Coach (фото: Clark Howard)

MyFitnessPal

Платформы: iPhone и Android

Бесплатные функции: счетчик калорий, сканер продуктов, дневник питания, измерения тела, рецепты, уведомления, цели, прогресс, нутриенты, вода, упражнения, челленджи, комьюнити

Премиум-подписка: 19,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год

MyFitnessPal остается одним из самых популярных приложений для тех, кто следит за питанием. Его бесплатной версии вполне достаточно для базового контроля за рационом и активностью.

После регистрации и ввода параметров тела и целей, приложение предложит дневной лимит калорий. На главной странице видно, сколько калорий уже потреблено, сколько сожжено и сколько осталось.

В конце каждого дня доступна сводка по калориям, макро- и микронутриентам. Можно добавить заметки и следить за прогрессом.

Худеем без спортзала. 7 лучших бесплатных приложений, которые помогут сбросить вес
MyFitnessPal (фото: Clark Howard)

MyNetDiary

Платформы: iPhone и Android

Бесплатные функции: сканер штрихкодов, счетчик калорий, дневник питания и упражнений, GPS-трекинг, цели, трекер воды и нутриентов, напоминания, рецепты, графики, комьюнити

Премиум-подписка: 8,99 долларов в месяц или 59,99 долларов в год

В отличие от многих аналогов, MyNetDiary делает акцент на ежедневном взвешивании. Данные отображаются прямо на главном экране, что помогает визуализировать прогресс. После загрузки и регистрации, пользователь вводит основные параметры, устанавливает целевой вес, дату и желаемый темп похудения.

Во вкладке Coach доступны графики, советы и гид по приложению. Есть встроенная библиотека с материалами по питанию и похудению. Через центральную кнопку можно добавить еду, воду, тренировку или отсканировать продукт. Поддерживается GPS для трекинга пробежек, прогулок и велозаездов.

Худеем без спортзала. 7 лучших бесплатных приложений, которые помогут сбросить вес
MyNetDiary (фото: Clark Howard)

Lifesum

Платформы: iPhone и Android

Бесплатные функции: счетчик калорий, сканер продуктов, дневник питания, упражнений, воды и веса, цели, графики

Премиум-подписка: от 29,99 долларов в квартал до 99,99 долларов в год. Возможны акции и скидки

Если вы только начинаете путь к похудению, приложение Lifesum предлагает комфортный старт с понятным интерфейсом и базовыми функциями. После регистрации и ввода стандартных данных, приложение предложит установить цель по весу и срок ее достижения.

Через иконку "+" можно быстро добавлять вес, воду, приемы пищи и упражнения. Сканер штрихкодов и быстрый поиск по продуктам также доступны. В бесплатной версии показываются калории, белки, жиры и углеводы

Вкладка Recipes доступна только премиум-пользователям, но базовых функций достаточно для контроля питания и воды, особенно на начальном этапе.

Худеем без спортзала. 7 лучших бесплатных приложений, которые помогут сбросить вес
Lifesum (фото: Clark Howard)

Lose It!

Платформы: iPhone и Android

Бесплатные функции: счетчик калорий, сканер штрихкодов, дневник питания, лог упражнений, цели, графики, напоминания

Премиум-подписка: 39,99 долларов в год (возможны промо-предложения)

Lose It! - отличное решение для тех, кто хочет быстро начать контролировать свой вес и калории без сложных настроек. Регистрация занимает пару минут, после чего можно указать желаемый вес и темп похудения.

Главный экран показывает лимит калорий на день, текущие показатели и недельный прогресс. Макронутриенты (белки, жиры, углеводы) также отображаются. Вкладка Log содержит пищевой дневник с деталями по каждому приему пищи.

Через кнопку "+" можно добавлять приемы пищи, воду, вес и тренировки. Помимо сканера штрихкодов, доступна функция распознавания еды по фото - приложение оценит ее питательную ценность.

Худеем без спортзала. 7 лучших бесплатных приложений, которые помогут сбросить вес
Lose It! (фото: Clark Howard)

Вас может заинтересовать:

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Здоровье Советы Приложение
Новости
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе