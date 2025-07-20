Худеем без спортзала. 7 лучших бесплатных приложений, которые помогут сбросить вес

Нет времени ходить в спортзал, но хотите привести себя в форму? Современные технологии предлагают удобную альтернативу - мобильные приложения, которые помогают худеть без дорогих тренеров и абонементов.

О 7 лучших бесплатных приложениях для похудения рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Clark Howard .

Cronometer

Платформа: iPhone и Android

Приложение Cronometer предлагает широкий функционал бесплатно, включая: сканер штрих-кодов, счетчик калорий, дневник питания, журнал упражнений, отслеживание прогресса, потребления воды и веса, а также подробный анализ нутриентов.

Главная особенность Cronometer - это глубокий анализ нутриентов, который вы получаете даже без подписки. Приложение отслеживает не только калории, но и белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

На главном экране отображается краткий обзор активности: серии успешных дней, история по калориям и изменения веса. Вкладка "Diary" позволяет вносить все съеденное за день. Добавить еду можно вручную или отсканировав штрихкод.

Также можно оставить заметки, изменить биометрические данные или зафиксировать тренировку. При подключении фитнес-устройства добавляется и трекинг сна.

Во вкладке "More" можно настроить цели, подключить устройства или импортировать данные о здоровье, при этом платная подписка не требуется.

Доступна Gold-подписка с расширенным функционалом: 10,99 долларов в месяц или 59,99 долларов в год.



Cronometer (фото: Clark Howard)

Fooducate

Платформа: iPhone и Android

Приложение Fooducate предлагает широкий набор бесплатных функций: сканер штрихкодов, счетчик калорий, журнал упражнений, дневник питания, напоминания, рецепты, мотивационные уведомления, трекер воды и веса, а также графики прогресса.

Ключевая особенность Fooducate - встроенные подкасты о здоровье и саморазвитии. Пользователи могут слушать выпуски о похудении, фитнесе, питании, ментальном здоровье и различных диетах.

После установки приложения и регистрации, нужно ответить на ряд вопросов о вашем образе жизни. На основе этих данных программа рассчитывает рекомендуемую норму калорий и помогает адаптировать рацион.

В бесплатной версии можно установить целевой вес и срок достижения результата, отслеживать калории, некоторые нутриенты, воду и прогресс за последние 6 месяцев.

В настройках можно выбрать частоту мотивационных уведомлений: при каждом приеме пищи, один раз в день, в неделю или вовсе отключить.

Для желающих расширить функциональность предусмотрена Pro-подписка:

9,99 долларов в месяц

49,99 долларов в год

119,99 долларов - пожизненный доступ



Fooducate (фото: Clark Howard)

My Diet Coach

Платформа: iPhone

Бесплатные функции: сканер штрихкодов, счетчик калорий, дневник питания и упражнений, напоминания, челленджи, трекер воды, система наград

Премиум-подписка: 4,99 долларов в неделю

Приложение My Diet Coach предлагает геймифицированный подход к похудению - с внутриигровыми челленджами, напоминаниями и поощрениями за прогресс. После загрузки и создания аккаунта приложение попросит ввести ваш текущий и целевой вес, а также установить срок достижения результата.

Дополнительно доступна круговая диаграмма распределения нутриентов. Также вы можете сканировать продукты и записывать физическую активность.

Приложение поддерживает интеграцию с другими фитнес-сервисами и не требует подписки для базовой функциональности.



My Diet Coach (фото: Clark Howard)

MyFitnessPal

Платформы: iPhone и Android

Бесплатные функции: счетчик калорий, сканер продуктов, дневник питания, измерения тела, рецепты, уведомления, цели, прогресс, нутриенты, вода, упражнения, челленджи, комьюнити

Премиум-подписка: 19,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год

MyFitnessPal остается одним из самых популярных приложений для тех, кто следит за питанием. Его бесплатной версии вполне достаточно для базового контроля за рационом и активностью.

После регистрации и ввода параметров тела и целей, приложение предложит дневной лимит калорий. На главной странице видно, сколько калорий уже потреблено, сколько сожжено и сколько осталось.

В конце каждого дня доступна сводка по калориям, макро- и микронутриентам. Можно добавить заметки и следить за прогрессом.



MyFitnessPal (фото: Clark Howard)

MyNetDiary

Платформы: iPhone и Android

Бесплатные функции: сканер штрихкодов, счетчик калорий, дневник питания и упражнений, GPS-трекинг, цели, трекер воды и нутриентов, напоминания, рецепты, графики, комьюнити

Премиум-подписка: 8,99 долларов в месяц или 59,99 долларов в год

В отличие от многих аналогов, MyNetDiary делает акцент на ежедневном взвешивании. Данные отображаются прямо на главном экране, что помогает визуализировать прогресс. После загрузки и регистрации, пользователь вводит основные параметры, устанавливает целевой вес, дату и желаемый темп похудения.

Во вкладке Coach доступны графики, советы и гид по приложению. Есть встроенная библиотека с материалами по питанию и похудению. Через центральную кнопку можно добавить еду, воду, тренировку или отсканировать продукт. Поддерживается GPS для трекинга пробежек, прогулок и велозаездов.



MyNetDiary (фото: Clark Howard)

Lifesum

Платформы: iPhone и Android

Бесплатные функции: счетчик калорий, сканер продуктов, дневник питания, упражнений, воды и веса, цели, графики

Премиум-подписка: от 29,99 долларов в квартал до 99,99 долларов в год. Возможны акции и скидки

Если вы только начинаете путь к похудению, приложение Lifesum предлагает комфортный старт с понятным интерфейсом и базовыми функциями. После регистрации и ввода стандартных данных, приложение предложит установить цель по весу и срок ее достижения.

Через иконку "+" можно быстро добавлять вес, воду, приемы пищи и упражнения. Сканер штрихкодов и быстрый поиск по продуктам также доступны. В бесплатной версии показываются калории, белки, жиры и углеводы

Вкладка Recipes доступна только премиум-пользователям, но базовых функций достаточно для контроля питания и воды, особенно на начальном этапе.



Lifesum (фото: Clark Howard)

Lose It!

Платформы: iPhone и Android

Бесплатные функции: счетчик калорий, сканер штрихкодов, дневник питания, лог упражнений, цели, графики, напоминания

Премиум-подписка: 39,99 долларов в год (возможны промо-предложения)

Lose It! - отличное решение для тех, кто хочет быстро начать контролировать свой вес и калории без сложных настроек. Регистрация занимает пару минут, после чего можно указать желаемый вес и темп похудения.

Главный экран показывает лимит калорий на день, текущие показатели и недельный прогресс. Макронутриенты (белки, жиры, углеводы) также отображаются. Вкладка Log содержит пищевой дневник с деталями по каждому приему пищи.

Через кнопку "+" можно добавлять приемы пищи, воду, вес и тренировки. Помимо сканера штрихкодов, доступна функция распознавания еды по фото - приложение оценит ее питательную ценность.



Lose It! (фото: Clark Howard)