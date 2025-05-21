Кто убил Портнова: что известно о нападавших

В Мадриде разыскивают нападавших, которые стреляли в бывшего украинского политика и юриста Андрея Портнова. Очевидцы описали, как выглядел один из возможных убийц.

Подробно об этом - в материале РБК-Украина ниже.

Как пишет El País со ссылкой на источники в испанской полиции, Портнов находился за рулем автомобиля Mercedes, когда на него "напали двое или трое человек", которые выстрелили по нему пять раз: четыре в грудь и один в голову. Издание отмечает, что источники указывают "проблему с долгами" как одну из причин убийства.

По сообщению испанского медиа, свидетели описывают одного из нападавших как высокого, худощавого мужчину, одетого в черное, с оранжевой сумкой.

При этом Los Replicantes пишет, что были выстрелы в грудь, шею и голову. Портнов получил по меньшей мере 3 огнестрельных ранения. По данным испанского АВС, Портнов жил недалеко от места убийства и перед нападением отвел двух дочерей в школу.

Отмечается, что правоохранители расследуют все детали преступления и оно может быть связано либо с долговыми проблемами, либо с политическими мотивами.

Вместе с тем Los Replicantes добавляет, что "убийство является делом рук профессиональных киллеров".

Издание описывает одного из стрелков как одетого в синий спортивный костюм, он также имел сумку на поясе. Местная полиция сейчас "прочесывает" парк Каса-де-Кампо на окраине Мадрида, в сторону которого сбежал преступник.

В свою очередь El Mundo пишет, что неизвестно, как долго Портнов прожил в Испании, но его дети учатся в Американской школе в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон. Газета пишет, что он жил в доме совсем рядом с этим элитным центром.

Кто такой Портнов и что известно о его убийстве в Мадриде

Напомним, что 51-летний Андрей Портнов является бывшим украинским политиком и юристом. Он родился в Луганске. Был народным депутатом Украины в двух созывах. В период с 2011 до 2014 года работал советником беглого президент Виктора Януковича, а также заместителем главы администрации президента.

После Революции достоинства Портнов выехал из Украины, жил в России, затем переехал в Вену (Австрия), где занимался адвокатской деятельностью. Вернулся в Украину в 2019 году, но впоследствии снова покинул страну.

Против Портнова было заведено ряд уголовных дел, многие из которых он выиграл в суде. В 2018 году следователи Украины начали расследование причастности Портнова к аннексии Крыма, СБУ открыло дело по статье "Государственная измена", которое было закрыто 15 августа 2019 года.

С 2021 года находится под визовыми и финансовыми санкциями США в связи с причастностью к масштабной коррупции в Украине.

Сегодня, 21 мая стало известно, что Портнова застрелили в Испании в элитном районе в окрестностях Мадрида. Информацию первыми распространили местные СМИ. Впоследствии источники РБК-Украина подтвердили, что экс-политик действительно был убит.