Кто такой Кеннеди и что известно о его убийстве

Кто такой Джон Кеннеди: биография, политическая жизнь

Джон Фицджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклине (штат Массачусетс, США) во влиятельной католической семье. Его отец, Джозеф Кеннеди, был успешным бизнесменом и политиком, а мать, Роуз Кеннеди, уделяла внимание воспитанию детей.

Кеннеди получил образование в престижных учебных заведениях, таких как Чоут Розмари Холл и Гарвардский университет. Во время учебы в Гарварде он проявил интерес к международным отношениям и истории, что определило его дальнейшую карьеру.

Во время Второй мировой войны Кеннеди служил в ВМС США. В 1943 году, командуя торпедным катером PT-109, он проявил героизм после того, как японский эсминец "Амагири" протаранил и разрезал PT-109 пополам, Кеннеди вследствие удара был опрокинут через палубу и получил травмы.

Впрочем, Кеннеди спас 11 из 13 своих моряков. Он оставался в море в течение 4 часов, для того, чтобы поддерживать жизнь некоторых своих товарищей, которые получили тяжелые ожоги. За спасение своих товарищей Кеннеди был награжден Медалью ВМС и Корпуса морской пехоты.

После войны Кеннеди решил заняться политикой. В 1946 году он был избран в Палату представителей США от Демократической партии, а в 1952 году стал сенатором от штата Массачусетс. В 1960 году Кеннеди выдвинул свою кандидатуру на пост президента США.

Его избирательная кампания была новаторской: он активно использовал телевидение и проводил жаркие дебаты со своим оппонентом, Ричардом Никсоном. В результате Кеннеди стал 35-м президентом США (его инаугурация состоялась 20 января 1961 года).

С приходом в Белый дом Кеннеди нужно было решить вопросы внешней политики, исследовать науку и космос, решать проблемы, назревшие в американском обществе.

В начале 1960-х годов в США наступил период реорганизации и перемен. В экономике появился спад, что негативно сказалось на общественном настроении. Было очевидно, что Америка нуждалась в новом лидере, который бы смог править страной в новых условиях. А политика "новых рубежей" предусматривала проведение реформ во всех основных сферах жизни, в частности - в образовании и здравоохранении; решение таких острых проблем, как безработица, жилищный вопрос, расовая дискриминация.

Во внешней политике Кеннеди столкнулся с рядом кризисов, в частности с неудачной "операцией в заливе Свиней" (1961) и Карибским кризисом (1962), который поставил мир на грань ядерной войны. Ему удалось достичь дипломатического успеха, договорившись с СССР о частичном договоре о запрете ядерных испытаний.

Кеннеди очень стремился достичь лидерства Соединенных Штатов в космической гонке с СССР, исходя из соображений стратегии и престижа. Для этого он втрое увеличил бюджет НАСА. Он поставил амбициозную цель, а именно высадку человека на Луну.

Что известно об убийстве Кеннеди

За год до убийства Кеннеди в посольство США в Австралии поступил звонок, предупреждающий о готовящемся покушении. Об этом, как пишет BBC, говорится в одном из почти 1500 документов по делу Кеннеди, рассекреченных в США в декабре 2021 года.

22 ноября 1963 года Кеннеди был убит во время поездки в Даллас (штат Техас, США), куда отправился в рамках подготовки к избирательной кампании 1964 года. Около 12:00 по местному времени в аэропорту супруги Кеннеди пересели в пуленепробиваемый лимузин. Оба сидели на заднем сиденье, спереди - гебернатор штата Техас Джон Коннали.

Они ехали по центральным улицам с откинутой крышей лимузина (из-за жары Кеннеди приказал откинуть крышу лимузина), улыбались и махали руками жителям города, которые приветствовали их на улицах.

Фото: Кеннеди в открытом лимузине во время поездки в Даллас (Getty Images)

Вдруг раздались выстрелы. Одна пуля попала в шею Кеннеди и вышла из горла. Вторая - повредила череп и мозг. Бывший агент секретной службы Клинт Хилл бросился спасать Кеннеди, но опоздал. Кортеж президента резко набрал скорость и выехал с площади.

Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти президента. В 13:00 по местному времени официально объявлено о смерти президента Кеннеди. Кеннеди умер на руках своей жены Жаклин. Ранения получил также губернатор, и один из прохожих.

Примерно через час после выстрелов был пойман подозреваемый в убийстве президента США - Ли Харви Освальд, который на глазах у толпы застрелил офицера полиции Типпита. Арестованный Освальд в полицейском участке скажет, что у него нет адвоката и его подставили.

24 ноября Освальда во время перевода в другую тюрьму застрелил владелец ночного клуба Джек Руби (он умер в тюрьме впоследствии), что повлекло многочисленные теории заговора относительно возможных организаторов преступления.

Фото: Ли Харви Освальд во время перевода в тюрьму (Getty Images)

Через сутки, 25 ноября, Кеннеди похоронили на Арлингтонском Национальном кладбище в Вашингтоне, а за его похоронной процессией следил весь мир.

В официальном докладе "Комиссии Уоррена" о расследовании обстоятельств убийства Кеннеди, который был опубликован в 1964 году, говорится, что убийцей президента был Освальд, и все выстрелы он произвел с верхнего этажа здания. В докладе указано, что Освальд действовал сам, но многие до сих пор предполагают, что это было частью более широкого заговора.

В частности, под сомнение ставится то, что Освальд вообще стрелял по машине или что он был единственным стрелком, предполагают связь убийства с разного рода крупными фигурами политики и бизнеса, подозревают также преднамеренное устранение свидетелей и так далее.

Больше о нем - в отдельном материале РБК-Украина "Единственный подозреваемый в убийстве Кеннеди. Кто такой Ли Харви Освальд".