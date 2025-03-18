Кто такой Кеннеди и что известно о его убийстве
Джон Кеннеди был 35-м президентом Соединенных Штатов Америки и самым молодым среди своих предшественников. 22 ноября 1963 года в Кеннеди стреляли, когда он вместе со своей женой проезжал по центральным улицам Далласа, в результате чего он погиб.
РБК-Украина в материале рассказывает, кто такой Джон Кеннеди и что известно об истории его убийства, которое потрясло весь мир и до сих пор обрастает мифами и различными теориями заговора.
Кто такой Джон Кеннеди: биография, политическая жизнь
Джон Фицджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклине (штат Массачусетс, США) во влиятельной католической семье. Его отец, Джозеф Кеннеди, был успешным бизнесменом и политиком, а мать, Роуз Кеннеди, уделяла внимание воспитанию детей.
Кеннеди получил образование в престижных учебных заведениях, таких как Чоут Розмари Холл и Гарвардский университет. Во время учебы в Гарварде он проявил интерес к международным отношениям и истории, что определило его дальнейшую карьеру.
Во время Второй мировой войны Кеннеди служил в ВМС США. В 1943 году, командуя торпедным катером PT-109, он проявил героизм после того, как японский эсминец "Амагири" протаранил и разрезал PT-109 пополам, Кеннеди вследствие удара был опрокинут через палубу и получил травмы.
Впрочем, Кеннеди спас 11 из 13 своих моряков. Он оставался в море в течение 4 часов, для того, чтобы поддерживать жизнь некоторых своих товарищей, которые получили тяжелые ожоги. За спасение своих товарищей Кеннеди был награжден Медалью ВМС и Корпуса морской пехоты.
После войны Кеннеди решил заняться политикой. В 1946 году он был избран в Палату представителей США от Демократической партии, а в 1952 году стал сенатором от штата Массачусетс. В 1960 году Кеннеди выдвинул свою кандидатуру на пост президента США.
Его избирательная кампания была новаторской: он активно использовал телевидение и проводил жаркие дебаты со своим оппонентом, Ричардом Никсоном. В результате Кеннеди стал 35-м президентом США (его инаугурация состоялась 20 января 1961 года).
С приходом в Белый дом Кеннеди нужно было решить вопросы внешней политики, исследовать науку и космос, решать проблемы, назревшие в американском обществе.
В начале 1960-х годов в США наступил период реорганизации и перемен. В экономике появился спад, что негативно сказалось на общественном настроении. Было очевидно, что Америка нуждалась в новом лидере, который бы смог править страной в новых условиях. А политика "новых рубежей" предусматривала проведение реформ во всех основных сферах жизни, в частности - в образовании и здравоохранении; решение таких острых проблем, как безработица, жилищный вопрос, расовая дискриминация.
Во внешней политике Кеннеди столкнулся с рядом кризисов, в частности с неудачной "операцией в заливе Свиней" (1961) и Карибским кризисом (1962), который поставил мир на грань ядерной войны. Ему удалось достичь дипломатического успеха, договорившись с СССР о частичном договоре о запрете ядерных испытаний.
Кеннеди очень стремился достичь лидерства Соединенных Штатов в космической гонке с СССР, исходя из соображений стратегии и престижа. Для этого он втрое увеличил бюджет НАСА. Он поставил амбициозную цель, а именно высадку человека на Луну.
Что известно об убийстве Кеннеди
За год до убийства Кеннеди в посольство США в Австралии поступил звонок, предупреждающий о готовящемся покушении. Об этом, как пишет BBC, говорится в одном из почти 1500 документов по делу Кеннеди, рассекреченных в США в декабре 2021 года.
22 ноября 1963 года Кеннеди был убит во время поездки в Даллас (штат Техас, США), куда отправился в рамках подготовки к избирательной кампании 1964 года. Около 12:00 по местному времени в аэропорту супруги Кеннеди пересели в пуленепробиваемый лимузин. Оба сидели на заднем сиденье, спереди - гебернатор штата Техас Джон Коннали.
Они ехали по центральным улицам с откинутой крышей лимузина (из-за жары Кеннеди приказал откинуть крышу лимузина), улыбались и махали руками жителям города, которые приветствовали их на улицах.
Фото: Кеннеди в открытом лимузине во время поездки в Даллас (Getty Images)
Вдруг раздались выстрелы. Одна пуля попала в шею Кеннеди и вышла из горла. Вторая - повредила череп и мозг. Бывший агент секретной службы Клинт Хилл бросился спасать Кеннеди, но опоздал. Кортеж президента резко набрал скорость и выехал с площади.
Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти президента. В 13:00 по местному времени официально объявлено о смерти президента Кеннеди. Кеннеди умер на руках своей жены Жаклин. Ранения получил также губернатор, и один из прохожих.
Примерно через час после выстрелов был пойман подозреваемый в убийстве президента США - Ли Харви Освальд, который на глазах у толпы застрелил офицера полиции Типпита. Арестованный Освальд в полицейском участке скажет, что у него нет адвоката и его подставили.
24 ноября Освальда во время перевода в другую тюрьму застрелил владелец ночного клуба Джек Руби (он умер в тюрьме впоследствии), что повлекло многочисленные теории заговора относительно возможных организаторов преступления.
Фото: Ли Харви Освальд во время перевода в тюрьму (Getty Images)
Через сутки, 25 ноября, Кеннеди похоронили на Арлингтонском Национальном кладбище в Вашингтоне, а за его похоронной процессией следил весь мир.
В официальном докладе "Комиссии Уоррена" о расследовании обстоятельств убийства Кеннеди, который был опубликован в 1964 году, говорится, что убийцей президента был Освальд, и все выстрелы он произвел с верхнего этажа здания. В докладе указано, что Освальд действовал сам, но многие до сих пор предполагают, что это было частью более широкого заговора.
В частности, под сомнение ставится то, что Освальд вообще стрелял по машине или что он был единственным стрелком, предполагают связь убийства с разного рода крупными фигурами политики и бизнеса, подозревают также преднамеренное устранение свидетелей и так далее.
Больше о нем - в отдельном материале РБК-Украина "Единственный подозреваемый в убийстве Кеннеди. Кто такой Ли Харви Освальд".
Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп заявил, что 18 марта рассекретит файлы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди. Это он обещал сделать во время своей предвыборной кампании.
Трамп подписал указ о рассекречивании 80 тысяч страниц документов, связанных с убийством Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.
Согласно указу, директор национальной разведки и генеральный прокурор должны за 15 дней представить президенту план полного обнародования записей об убийстве Кеннеди.
Ранее Трамп обещал рассекретить эти документы, но отложил это решение, сославшись на влияние госсекретаря Майка Помпео. Теперь он заявил, что сокрытие информации не отвечает общественным интересам, и пришло время ее обнародования.
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