Кто такой Демьян Ганул и что известно о его гибели

Демьян Ганул - украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО "Вуличный фронт", участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил.

Демьян Вадимович Ганул родился 6 октября 1993 года в селе Новоселица Кировоградской области. Он известен своей активной общественной деятельностью, участием в Революции Достоинства и противостоянии пророссийским силам в Одессе 2 мая 2014 года. Бывший руководитель силового блока Правого сектора в Одессе (2014-2016), а впоследствии основатель и руководитель общественной организации "Уличный фронт".

Ганул неоднократно становился инициатором акций против незаконных застроек, возвращения Летнего театра в Одессе общине, а также демонтажа памятников советским деятелям. Он активно занимается волонтерской деятельностью, помогая Вооруженным силам Украины.

Деятельность по декоммунизации и борьбе с пророссийскими силами

Активист неоднократно выступал инициатором сноса советских памятников. Так, в марте 2022 года в селе Фонтанка Одесской области был демонтирован памятник чекистам. В июле 2022 года он создал петицию о демонтаже памятника Суворову в Одессе, которая, несмотря на недостаточное количество подписей, получила общественный резонанс. Власти приняли решение о демонтаже, который состоялся 29 декабря 2022 года.

Кроме того, в ноябре 2021 года Ганул организовал акцию под консульством России в Одессе, принеся гроб с надписями "Груз 200" и "русские едут домой". А в 2022 году на стенах бывшего здания консульства появились патриотические граффити по его инициативе.

Нападения на активиста

Ганул неоднократно становился жертвой нападений. В 2020 году его автомобиль BMW X5 был сожжен на СТО, а неизвестные обстреляли его авто вблизи села Визирка, что заставило активиста отстреливаться из травматического оружия. Также в 2020 году его машину разбили битами.

4 мая 2023 года в Одессе неизвестные в военной форме напали на Ганула. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, а полиция сразу открыла уголовное производство по факту нападения.

Кроме того, военное командование начало служебное расследование из-за возможной причастности военнослужащих к инциденту.

Убийство Ганула

В Приморском районе Одессы неизвестный мужчина открыл огонь по прохожему. Сообщение об инциденте поступило на спецлинию 102 около 10:30.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции вместе с криминалистами устанавливает все обстоятельства преступления.