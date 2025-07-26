Кто такая Марко Вовчок: история псевдонима, скандалы и трагедия гениальной писательницы

Эту женщину называли "украинским Квентином Тарантино" 19 века за жесткие и правдивые рассказы. Она стала первой женщиной, которая вывела народную Украину на европейский литературный уровень. Но за этим стояла сложная история - мужской псевдоним, как защита, и мужчина, присвоивший ее творчество.

Почему Марко Вовчок скрывала свое настоящее имя и что стало трагедией ее жизни, рассказывает РБК-Украина .

Кто такая Марко Вовчок на самом деле

Настоящее имя Марко Вовчок - Мария Александровна Вилинская. Родилась в Орле (Российская империя) в 1833 году.

После брака с Афанасием Марковичем, Вилинская увлеклась украинской культурой, начала писать рассказы, изучать народный язык. Ее первый сборник "Народные рассказы" вышел в 1857 году и произвел настоящий фурор.

Почему она выбрала мужской псевдоним

В 19 веке литературный мир был строго мужским. Женщин не воспринимали как серьезных авторов, особенно тех, что писали на социально острые темы.

Мария выбрала псевдоним "Марко Вовчок", соединив имя мужа Афанасия Марковича и украинское слово "вовчок" (волк - символ дикости, силы и независимости).

Этот образ позволил ей "обойти" предубеждения и получить более широкое признание.

Как и кто воровал у нее тексты

Скандал вспыхнул после того, как появились переводы ее украинских рассказов на русский язык. Сначала считалось, что переводы принадлежат ей.

Но впоследствии стало известно, что это делал ее муж Афанасий Маркович. Проблема заключалась в том, что переводы часто искажали смыслы и подавались без надлежащего авторства.

Но еще больший резонанс вызвал Иван Панаев - русский писатель, который издавал произведения Вовчок под своим именем в журнале "Современник".

В результате часть ее творчества была опубликована без указания авторства или с чужой подписью, а сама Мария долго боролась за восстановление справедливости.

Мария Вилинская - Марко Вовчок (фото: Википедия)

Журнал "Переводы лучших иностранных писателей"

В 1870 году Мария Александровна подписала контракт с петербургским издателем Семеном Звонаревым на издание и редактирование иллюстрированного ежемесячника "Переводы лучших иностранных писателей".

Она должна была выплачивать переводчицам 10 рублей за страницу, однако сообщала о низких продажах и выплачивала только половину - 5 рублей, а обещанное дополнение так и не предоставлялось.

Скандал: как случился плагиат

Среди привлеченных переводчиц была Екатерина Керстен, двоюродная сестра ее мужа. Она получила задание перевести сказки Ганса Кристиана Андерсена, но взамен передала ранние переводы Марии Трубниковой и Надежды Стасовой (выполненные в 1863 году), практически дословно скопированные.

Марко Вовчок не проверила рукопись, подписала ее собственным именем, и она была напечатана в журнале. Публикация спровоцировала конфликт: Керстен анонимно прислала экземпляры переводов Трубниковой и Стасовой самим авторами, которые обнаружили их в опубликованном томе

Реакция литературы: третейский суд

Сначала Трубникова и Стасова не поднимали публичный конфликт, однако когда вышел второй том, дело подхватил Владимир Стасов, брат одной из авторов. Он написал публичную статью "Что-то очень некрасивое" в газете "Санкт-петербургские ведомости", прямо обвинив Марко Вовчок в плагиате

Поэтому был созван третейский суд из 19 литераторов, которые единогласно признали Марко Вовчок виновной в плагиате.

Поскольку она не объявила о наличии наемных переводчиц, не признавать вину было крайне сложно - такой признанный факт окончательно испортил репутацию писательницы

Упадок литературной карьеры

Из-за скандала журнал пришлось закрыть, Марко Вовчок потеряла доверие литературных кругов и практически полностью прекратила публикации.

Она вынужденно переехала в Тверскую губернию, затем - в Ставрополь, пытаясь начать жизнь заново, но больше не вернулась к активной литературной деятельности на уровне, которым она обладала ранее.

С 1872 года Мария живет в провинции и пишет разве что на русском языке, именно в это время появилось несколько ее известных романов.

А в 1878 она во второй раз вышла замуж, за значительно более молодого мужчину, Михаила Лобач-Жученко. Следующие 30 лет Мария жила в местах службы своего мужа, преимущественно в Российской империи.

С 1887 по 1893 - в селе Хохитва Киевской губернии. После - поселилась в российском городе Нальчик и там умерла на 74 году жизни в 1907 году.

Наследие в литературе

Марко Вовчок обогатила украинскую литературу жанрами социально-проблемного рассказа - "Козачка", "Одарка", "Горпина", "Ледащиця", "Два сини".

Наиболее известная книга - это социальная повесть "Інститутка", а еще психологические рассказы и повести - "Павло Чорнокрил", "Три долі". Писала она и социальные сказки - "Девять братьев и десятая сестрица Галя", и баллады - "Чари", "Максим Гримач", "Данило Гурч".

При жизни ее произведения часто публиковались - как в сборниках, так и отдельными книгами. Проза Марко Вовчок придала важную роль украинской литературе в мире.

Она имела влияние на развитие литературы в других странах - ее произведения появлялись в чешских, болгарских, польских, сербских, словенских переводах, выходили во Франции, Англии, Германии, Италии.

Часть произведений была написана на русском языке и впоследствии переведена. До сих пор неизвестно, какой язык был в оригинале повести "Маруся". Некоторые произведения Вовчок были утрачены.

Споры об авторстве ее книг на украинском ведутся до сих пор, поскольку есть большая разница между ее произведениями.