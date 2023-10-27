Кто стоит за распространением слухов о смерти Путина: мнения экспертов

"Генерал СВР"

Первым сообщение о якобы смерти диктатора распространил анонимный Telegram-канал "Генерал СВР", который ранее популяризировал российский политолог Валерий Соловей. Он неоднократно ссылался во время своих выступлений на посты вышеупомянутого канала. В частности его многие зовут серым кардиналом "Генерала СВР".

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, верить инсайдам о критическом состоянии диктатора, или же его смерти или подготовке к транзиту власти - не стоит.

"Я не доверяю этому каналу, я знаю, кто к нему причастен - это профессор Соловей, который не столько профессор, сколько конспиролог-дилетант. Я считаю, он лишь распространяет конспирологические теории. Из всех сообщений, которые он публикует, только 10% имеют что-то общее с реальностью. Все остальное - это его какие-то личные фантазии. И я не верю этому каналу от слова вообще", - пояснил эксперт.

В то же время по словам бывшего спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева, вышеупомянутый канал ему ранее рекомендовал человек из спецслужбы. Впрочем, он также не понимает цели распространения слухов о смерти Путина.

"Хочу ли я верить в это? Конечно, но независимых подтверждений не было. Хотя зная, как работают Федеральная служба безопасности и Федеральная служба охраны РФ, если бы это и произошло, мы бы не сразу. Вспомним хотя бы кейс с политиком Владимиром Жириновским, которого месяц держали в искусственной коме", - добавил Селезнев.

Могут быть причастны и другие страны

Селезнев, в свою очередь, не уверен в том, что "Генерал СВР" является именно российским продуктом. Он не исключает, что история может исходить и от другой страны, которая заинтересована в провоцировании турбулентности в России.

О смерти станет известно не сразу

Коваленко отмечает, что мир узнает о смерти Путина, как в свое время и о смерти Иосифа Сталина.

"Если Путин умрет еще при власти, сначала будет информационный вакуум. Потом внезапно все узнают, что вождь умер, и будут устраивать ему помпезные похороны и делить власть. Это будет именно лайтовый вариант ситуации со Сталиным", - добавил эксперт.

Что предшествовало

Вчера, 26 октября, в Telegram-каналах появилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы умер. Впрочем, уже сегодня президент России появился на заседании Совета безопасности.

Как отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, украинцы должны сдержанно реагировать на вышеупомянутые слухи.

"Далее мы должны анализировать, кому это на пользу и кому выгодно. Украинцы должны реагировать на это сдержанно", - пояснил Юсов.