Кто должен сообщать родственникам о гибели военного и почему действует именно такой механизм

В Вооруженных силах Украины есть порядок оповещения родственников о гибели военнослужащего. Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из Интернета или от командиров или побратимов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение замминистра обороны Анны Маляр.
"Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Сотрудники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены такими коммуникациями", - рассказала она.
Маляр добавила, что если тело военнослужащего не найдено, тогда семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах.
"Такой военнослужащий в учете будет со статусом "без вести пропавший". А вот когда найдено и идентифицировано тело, тогда сообщается о гибели", - говорит замминистра.
Она напомнила, что уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело военного не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив.
Поэтому Маляр обратилась с просьбой в публичных коммуникациях о гибели, из уважения к родственникам, соблюдать простые правила:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.