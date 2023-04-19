Кто должен сообщать родственникам о гибели военного и почему действует именно такой механизм

"Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Сотрудники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены такими коммуникациями", - рассказала она.

Маляр добавила, что если тело военнослужащего не найдено, тогда семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах.

"Такой военнослужащий в учете будет со статусом "без вести пропавший". А вот когда найдено и идентифицировано тело, тогда сообщается о гибели", - говорит замминистра.

Она напомнила, что уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело военного не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив.

Поэтому Маляр обратилась с просьбой в публичных коммуникациях о гибели, из уважения к родственникам, соблюдать простые правила: