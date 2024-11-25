Кто может выписать направление на обезболивающее для паллиативных больных: разъяснение

Палиативные пациенты могут получать обезболивающие по программе реимбурсации. В рамках программы доступны шесть видов таблетированного морфина, который можно получить бесплатно или с частичной оплатой. Однако для этого нужно получить рецепт препарата от врача.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).
С 31 августа паллиативные пациенты в Украине могут бесплатно или с небольшой доплатой получать шесть видов таблетированного Морфина. В программу реимбурсации включены четыре препарата, которые доступны бесплатно, и два – с частичной оплатой.
Программа предназначена для пациентов с тяжелыми и прогрессирующими заболеваниями, вызывающими хроническую боль, в частности:
Получить обезболивающие по программе реимбурсации смогут пациенты с установленным основным диагнозом, паллиативным статусом и диагнозом хроническая боль. Для этого нужно обратиться к врачу:
После этого нужно прийти в аптеку, которая сотрудничает с НСЗУ по направлению "Опиоидные анальгетики", и предоставить е-рецепт (16-значный номер и код подтверждения). Выбрать доступный препарат из предложенных и получить его бесплатно или с частичной доплатой.
Чтобы найти аптеку, в которой можно получить нужные препараты, нужно:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинцы могут получить электронный рецепт на "Доступные лекарства" или другие рецептурные препараты даже без мобильного телефона. Врач при выписывании рецепта по просьбе пациента может предоставить распечатанную информационную памятку, которая содержит номер рецепта, код подтверждения, информацию о лекарствах и инструкцию по применению. Пациент с такой памяткой может обратиться в любую аптеку, участвующую в программе, и получить необходимые препараты.
Также мы писали, что для получения медикаментов по программе "Доступные лекарства" украинцам необходим электронный рецепт, который выписывает врач через систему электронного здравоохранения. Рецепт содержит информацию о пациенте, враче, учреждении здравоохранения и назначенных лекарствах.
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