Кто может выписать направление на обезболивающее для паллиативных больных: разъяснение

Палиативные пациенты могут получать обезболивающие по программе реимбурсации. В рамках программы доступны шесть видов таблетированного морфина, который можно получить бесплатно или с частичной оплатой. Однако для этого нужно получить рецепт препарата от врача.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

С 31 августа паллиативные пациенты в Украине могут бесплатно или с небольшой доплатой получать шесть видов таблетированного Морфина. В программу реимбурсации включены четыре препарата, которые доступны бесплатно, и два – с частичной оплатой.

Программа предназначена для пациентов с тяжелыми и прогрессирующими заболеваниями, вызывающими хроническую боль, в частности:

онкология (III-IV стадии)

ВИЧ/СПИД

туберкулез в поздней стадии

сердечно-сосудистые, неврологические и атрофически-дегенеративные болезни

Получить обезболивающие по программе реимбурсации смогут пациенты с установленным основным диагнозом, паллиативным статусом и диагнозом хроническая боль. Для этого нужно обратиться к врачу:

онкологические пациенты – к врачу первичной медицинской помощи

– к врачу первичной медицинской помощи пациенты с психическими расстройствами – к врачу-психиатру

– к врачу-психиатру другие паллиативные пациенты – к профильному специалисту по направлению семейного врача. Врач должен подтвердить паллиативный статус, установить диагноз "хроническая боль" и создать электронный рецепт

После этого нужно прийти в аптеку, которая сотрудничает с НСЗУ по направлению "Опиоидные анальгетики", и предоставить е-рецепт (16-значный номер и код подтверждения). Выбрать доступный препарат из предложенных и получить его бесплатно или с частичной доплатой.

Чтобы найти аптеку, в которой можно получить нужные препараты, нужно: