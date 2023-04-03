RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кто может стоять за убийством Владлена Татарского: мнения экспертов

Фото: российский "военкор" Владлен Татарский (t.me/vladlentatarsky)
Автор: Данила Крамаренко, Мария Кучерявец

За убийством российского так называемого "военкора" Владлена Татарского в Санкт-Петербурге могут стоять официальные органы РФ.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты Виктор Ягун и Александр Коваленко.

Убийство "военкора" может быть выгодно ФСБ

Бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Ягун склоняется к тому, что за показательной казнью Татарского стоят официальные органы Российской Федерации.

"Он реально никому не нужен, его "влиятельность" накручена, не все его даже знали. А что касается "хайповых" высказываний с критикой военного командования РФ, то ему давал указания и платил деньги его непосредственный руководитель (основатель ЧВК "Вагнера", - ред.) Пригожин. Так что это можно считать предупреждением Пригожину, чтобы он "знал свое место", - отметил эксперт.

Он также полагает, что в ближайшее время Пригожин лишится своей частной военной компании, и все, что у него останется - только медийная узнаваемость. И не исключено, что это был намек другим блогером, что не нужно делать так, как Татарский.

"В первую очередь, от этой ситуации выигрывает ФСБ. Поскольку сейчас они нуждаются в каких-то победах. Вот они себе такую победу и одержали с американским журналистом (Эваном Гершковичем, - ред.), пополнив свой "обменный фонд", - подчеркнул Ягун.

Что касается российской версии, о якобы причастности украинских спецслужб и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, то таким образом в России пытаются одним выстрелом убить двух зайцев. Вероятнее всего, что подозреваемая в подрыве "военкора" Дарья Трепова во всем признается.

"Здесь несколько абсурдная ситуация. Где Владлен Татарский, а где вообще Фонд по борьбе с коррупцией. Однако в России об этом не думают, там мыслят только категориями "сегодня и сейчас". Поэтому скорее всего эту Дарью осудят за терроризм и на этом закончится все", - добавил эксперт.

Внутриведомственные разборки

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что убийство Татарского стало следствием внутриведомственных разборок в российском Минобороны.

"Министерство обороны начинает чистку кадров. Почему? Потому что большое количество так называемых "военкоров" от Минобороны России заняло сторону Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнера", - отметил он.

Например, другие "военкоры" такие как Александр Коц, Семен Пегов, Дмитрий Стешин, Александр Сладков, Андрей Руденко и другие так или иначе занимают "провагнеровскую" позицию. Хотя изначально являются подшефными Министерства обороны.

"Если говорить о Владлене Татарском, то он с самого начала был под патронатом ГРУ. Однако недавно начал критиковать Министерство обороны и пиарить ЧВК "Вагнера", которая является силовым филиалом ФСБ. Он занял позицию конкурирующей конторы. И именно за это его и убрали. Так же, как могут убрать всех остальных, кто все время критиковал министра Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и поддерживал Евгения Пригожина. А это фактически все "военкоры", - добавил Коваленко.

Таким образом, по мнению эксперта, подрыв Татарского стал "желтой карточкой" для пропагандистов, занявших не ту сторону в конфликте Минобороны России и "вагнеровцев".

Отметим, подробнее об этом - в материале "ФСБ или "привет" Пригожину? Кто стоит за подрывом "военкора" Татарского и зачем это РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкт-Петербургпропагандист