Якщо в храми на Великдень піде хоча б десята частина вірян, буде спалах коронавірусу, - МВС

Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, якщо в цьому році на Великдень до храмів піде хоча б десята частина вірян, є ризик спалаху коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За даними силовиків, торік в релігійних обрядах на Великдень взяли участь близько 7,5 мільйона українців. Якщо в цьому році до церкв прийде принаймні 10%, то в Україні може бути масштабний спалах коронавірусу.

"Ми в черговий раз закликаємо громадян не приходити в цьому році на релігійні служби. У разі, якщо таке станеться, правоохоронці будуть проводити роз'яснювальну роботу, щоб люди дотримувалися особистих заходів безпеки й тримали необхідну дистанцію. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, за словами голови Нацполіціі Ігоря Клименка, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів - адміністративних покарань", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція залучатиме спецназ в разі скупчення людей на Великдень. При цьому до охорони громадського порядку на Великдень залучено майже 30 тис. правоохоронців.

Крім цього, в Києві правоохоронці заступлять на службу поруч зі 179 храмами з вечора напередодні Великодня.

РБК-Україна писало, що в Житомирі ввели заборону на відвідування храмів, а також на участь в релігійних масових заходах під час великодніх свят.