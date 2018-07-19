Господарський суд відмовив у передачі боргів за газ "Київенерго" на "Київтеплоенерго"

КМДА подала в суд на "Нафтогаз" та вимагає визнати заключення договорів із "Київтеплоенерго"

Господарський суд Києва у четвер, 19 липня, відмовив у клопотанні передати борги за газ ПАТ "Київенерго" на КП "Київтеплоенерго". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зазначається, що таким чином суд прийняв рішення, згідно з яким ані "Київтеплоенерго", ані жителі Києва не повинні відповідати за борги ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України".

Також судом визначено за необхідне подати звернення до Верховного суду України для опрацювання подання до Конституційного суду України щодо вирішення питання конституційності ч. 3 ст. 22 закону України "Про теплопостачання", на якій наполягає "Нафтогаз" у питанні витребування боргу.

Додамо, що "Київтеплоенерго" звернулося 15 червня 2018 року до Господарського суду Києва із позовом до "Нафтогазу" про визнання укладеними договорів про постачання природного газу. "Нафтогаз" у свою чергу подав зустрічний позов. До моменту вирішення цього питання НАК не укладав договір із "Київтеплоенерго", вимагаючи сплатити усі борги за газ попередню компанію, що постачала гарячу воду і тепло мешканцям столиці - "Київенерго".

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, вимоги "Нафтогазу" суперечать Конституції України та нормам міжнародного права.

"Вимоги НАК є несправедливими щодо громади Києва, адже коштами мешканців міста Києва змушують погасити борги, зокрема штрафи та пені, що нараховані іншій структурі і не мають джерела погашення. Міська влада проти такого способу вирішення боргових питань, адже, у першу чергу, відстоює інтереси киян", - заявив Пантелеєв.

Також додав, що КМДА подала позов до суду на "Нафтогаз", вимагаючи визнати укладеними угоди на постачання природного газу, в зв’язку чим киянам має бути повернене стабільне постачання послуг.

"Крім того, мова йде про безпеку та стабільне теплопостачання багатомільйонного міста. Адже із 1 серпня ми повертаємо в управління ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які виробляють не лише тепло, а й електрику, і відсутність газу може спричинити вимушені відключення електропостачання", - пояснив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, 11 липня 2018 року "Київенерго" попередило споживачів про арешт майна боржників за тепло. Зокрема, нині заборгованість споживачів та держбюджету за тепло і гарячу воду перед "Київенерго" на 1 липня 2018 р. складає майже 3,8 млрд гривень. У разі несплати грошей на боржників подають в суд з вимогою зняти кошти із рахунків чи арештувати майно для подальшого продажу і компенсації боргу.