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"Хотел жить полноценно". Стали известны подробности о юноше, погибшем на киевском аттракционе

Что известно о погибшем юноше (скриншот из видео)
Автор: Василина Копытко

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей на столичном аттракционе 21 июля. Тогда трос троллея через Днепр оборвался, из-за чего погиб 20-летний Роман Борисюк из Винницкой области.

РБК-Украина со ссылкой на сюжет ТСН рассказывает, что известно о погибшем и трагедии.

Что известно о погибшем юноше

Роман приехал в столицу 20 июля со старшим братом Владимиром всего на два дня. Гуляя по городу, они увидели троллей и решили, что придут на следующий день, чтобы "пролететь" на нем через Днепр.

"Сын говорит, что Рома был очень счастлив. И наверняка увидел этот аттракцион и это ощущение - свободы, жизни. И это его и подтолкнуло… Он не искал драйва или каких-то экстрим-ощущений. Он просто хотел жить и жить полноценно", - рассказала мама парня.

Она добавила, что ребята не подписывали никаких документов, которые снимают ответственность с компании-владельцы аттракциона. Братья, как и другие пользователи троллея, подписали только документ о том, что они ознакомлены с техникой безопасности.

Роман и Владимир за день до трагедии (скриншот с видео)

"У него не было никакого волнения. Он был спокоен. Перед нами должны были идти люди, и он сказал, что сейчас именно наша очередь и не пустил. Возможно, и не мы бы ехали", - говорит брат погибшего юноши.

Он отметил, что на аттракционе не было никакой страховки, кроме каски.

"Это был только один трос. Мы параллельно должны были съезжать. Но из-за того, что я тяжелее, я скорее разогнался и уже не видел Ромы. Я проехал больше половины, услышал какой-то звук и увидел, что трос упал в воду. Я надеялся, что это какой-то другой канат - что угодно, но не Рома. У меня был такой шок. Когда достали трос, там Ромы не было", - добавил Владимир.

Родители Романа благодарны спасателям за то, что они обнаружили тело их сына и смогли его похоронить. На прощании с парнем собралось много людей. Представители аттракциона до сих пор не связались с семьей.

"Мне бы хотелось, чтобы это расследование было прозрачным. Чтобы виновные были найдены", - рассказала мать.

Родители Романа рассказали, что их сын был очень умен, любил математику и в будущем планировал стать программистом. В последнее время задумывался над философским вопросом смысла жизни.

 

Ранее мы писали о том, что полиция устанавливает лиц, виновных в гибели юноши на аттракционе.

Читайте также о том, что прокуратура призвала свидетелей трагедии делиться фото и видео, которые могут помочь в деле.

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