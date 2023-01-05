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Хотел наказать кадыровцев. Оккупант подорвал себя гранатой под Запорожьем

Фото: оккупант подорвал себя гранатой под Запорожьем (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На оккупированной части Запорожской области российский оккупант подорвал себя гранатой. В итоге не выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.

"Оккупант хотел наказать своих обидчиков - двух кадыровцев - и подорвал себя гранатой", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, он не выжил, а кадыровцев побило осколками.

Ранее оккупант в разговоре с матерью рассказал, как свой же танк расстрелял 20 российских военных. Они все умерли. Об этом стало известно из перехвата.

Напомним, ранее стало известно, что россияне чаще всего убивают своих сослуживцев из-за нарушений правил обращения с оружием.

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