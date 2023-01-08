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Хотели сдаться в плен. В Запорожской области россияне расстреляли своих военных

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Запорожская область, Воскресенье 08 января 2023 18:36
Хотели сдаться в плен. В Запорожской области россияне расстреляли своих военных Фото: в Запорожской области россияне расстреляли своих солдат, которые хотели сдаться в плен (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россия, чтобы поддерживать дисциплину в армии, начала расстреливать солдат, которые планируют сдаться в украинский плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В Генштабе рассказали, что для поддержки военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, действующих в Запорожском направлении, противник задействовал подразделения "Росгвардии".

Стало известно, что в четверг, 5 января, вблизи населенного пункта Чистополья было расстреляно 6 человек. По данным Генштаба, мужчины высказали позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины.

Напомним, сегодня в сводке Генштаба также сообщили, что украинские военные нанесли ряд ударов по районам скопления российских солдат и уничтожили склад, где хранилось топливо.

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