Намеревались расстрелять ресторан. В Израиле зафиксировали попытку нового теракта

Вчера вечером, 28 января, двое неизвестных совершили попытку теракта на перекрестке Альмог в Израиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "9 канала".
В социальных сетях появилось видео этого инцидента, снятое камерами видеонаблюдения. На его первых кадрах видно, как два человека подходят к ресторану, и один из них открывает огонь по посетителям заведения из автоматического оружия.
На месте происшествия нашли только одну гильзу. По данным полиции, автомобиль скрылся в направлении Иерихона. В результате инцидента пострадавших нет, в настоящий момент силовики ведут поиск террористов.
Также около девяти часов вечера на перекрестке Тапуах в Самарии военные открыли стрельбу по небольшому грузовику, который мчался прямо на патруль с явным намерением совершить наезд. Водитель, испугавшись, свернул в сторону и скрылся в направлении одного из арабских сел. Номер машины успели запомнить, личность водителя уже выяснена, и сейчас ведутся его поиски.
Напомним, 27 января в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Вероятный нападавший был застрелен.
Также вчера стало известно, что в Иерусалиме вторично за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападающий ранил двух человек.
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