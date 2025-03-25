Хотели прекратить лечение. Медики шокировали заявлением о болезни Папы Римского

Папа Римский Франциск был настолько близок к смерти от пневмонии, что медики рассматривали возможность прекратить лечение. Об этом заявил руководитель медицинской группы Папы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters .

Детали заявления о болезни Папы Римского

После дыхательного кризиса 28 февраля, когда Франциск едва не задохнулся рвотными массами, "был реальный риск, что он мог не выдержать".

"Нам пришлось выбрать: остановиться на достигнутом и отпустить его, или идти вперед и настаивать на этом со всеми возможными препаратами и методами лечения, подвергаясь высочайшему риску повредить другие его органы. В конце концов, мы пошли по этому пути", - заявил 25 марта Серхио Альфьери, врач римской больницы Джемелли.

Также врач поделился, что лечение могло навредить почкам и костному мозгу Папы, но медики рискнули, и организм священнослужителя отреагировал на лекарства, а легочная инфекция уменьшилась. Сейчас медики испытывают все методы лечения Папы Римского.

Что известно о болезни Франциска

Его госпитализировали в больницу Джемелли 14 февраля из-за приступа бронхита, который перерос в двойную пневмонию. Добавим, что в молодости Папа Римский имел плеврит и ему удалили часть легкого.

За время болезни у Папы было четыре "респираторных кризиса", сопровождавшихся серьезными приступами кашля, вызванными сужением дыхательных путей, похожими на приступы астмы.

Альфьери ранее заявлял, что два кризиса поставило Фрэнсиса "под угрозу его жизни".

Добавим, что 88-летний Франциск вернулся в Ватикан в воскресенье, 23 марта, после самого серьезного кризиса со здоровьем за все время своего 12-летнего папства. После выписки из больницы Франциску назначили еще два месяца отдыха, чтобы полностью восстановиться.