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Хотели масштабно обокрасть госбюджет Украины. СБУ разоблачила банду дельцов

Фото: СБУ разоблачила схему по хищению госбюджета Украины (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители предотвратили попытку хищения более 1,3 миллиарда гривен из государственного бюджета Украины. Дельцы пытались вывести данную сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, фиктивно трудоустраивавший в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства", - говорится в ведомстве.

По данным следствия, для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Схема с привлечением лиц с инвалидностью

Злоумышленники подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в работе.

Однако органам контроля дельцы отчитывались, что льготная категория составляет более половины штатной численности персонала предприятий.

"Таким образом, дельцы получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 миллиарда гривен", - отмечают в СБУ.

Правоохранителям удалось предотвратить финансовую махинацию и хищение бюджетных денег.

Изъяты доказательства

В ходе 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах злоумышленников изъято:

•⁠ ⁠мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
•⁠ ⁠документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.

Что угрожает организатору

В настоящее время решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении по двум статьям и избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Хищение госсредств Украины

Напомним, накануне мы сообщали, что работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ сообщили о новом подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и еще двум экс-чиновникам ведомства в растрате почти 950 млн гривен государственных средств на закупки бронежилетов для армии.

Недавно глава Комитета Совета по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что коррупцию в Украине во время войны хотят приравнять к государственной измене. Но подследственность таких преступлений планируется оставить за антикоррупционными органами, а не СБУ.

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