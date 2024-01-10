Хотели масштабно обокрасть госбюджет Украины. СБУ разоблачила банду дельцов
Правоохранители предотвратили попытку хищения более 1,3 миллиарда гривен из государственного бюджета Украины. Дельцы пытались вывести данную сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, фиктивно трудоустраивавший в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства", - говорится в ведомстве.
По данным следствия, для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях.
Схема с привлечением лиц с инвалидностью
Злоумышленники подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в работе.
Однако органам контроля дельцы отчитывались, что льготная категория составляет более половины штатной численности персонала предприятий.
"Таким образом, дельцы получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 миллиарда гривен", - отмечают в СБУ.
Правоохранителям удалось предотвратить финансовую махинацию и хищение бюджетных денег.
Изъяты доказательства
В ходе 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах злоумышленников изъято:
• мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
• документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.
Что угрожает организатору
В настоящее время решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении по двум статьям и избрании ему меры пресечения.
Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Хищение госсредств Украины
Напомним, накануне мы сообщали, что работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ сообщили о новом подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и еще двум экс-чиновникам ведомства в растрате почти 950 млн гривен государственных средств на закупки бронежилетов для армии.
Недавно глава Комитета Совета по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что коррупцию в Украине во время войны хотят приравнять к государственной измене. Но подследственность таких преступлений планируется оставить за антикоррупционными органами, а не СБУ.
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