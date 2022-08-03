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Хотіли приховати правду. В ГУР розповіли про ще одну причину теракту в Оленівці

Фото: в ГУР розповіли про ще одну причину теракту в Оленівці (скрін відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни намагалися приховати правду про знущання над військовополоненими та умови їх утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

За даними розвідки, росіяни не планували здійснювати обмін військовополоненими, тому щоб приховати правду про неналежні умови та катування українських військовослужбовців, умисно знищили їх.

Як повідомили в ГУР, мінування місця утримання українських бійців провели бойовики ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Що цьому передувало

Допити полонених проводили слідчі "МБД ДНР" спільно з представниками ПВК "Вагнер" та ФСБ Росії. Під час допитів окупанти застосовували фізичні тортури та побої. Це робилося для знущання, фізичного приниження, психологічної деморалізації, щоб зламати морально-психологічні якості українських воїнів.

Після цього представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України".

"Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська сторона досі не передала Україні офіційні списки загиблих в Оленівці.

Напередодні генпрокурор Андрій Костін заявив, що слідство поки схиляється до того, що полонених спалили термобаричною зброєю. Водночас Росія заявляє, що колонію нібито обстріляли ЗСУ ракетами систем HIMARS, але ці звинувачення не знаходять підтвердження.

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