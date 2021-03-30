Хотіли уникнути карантину: на Сицилії підтасовували дані по коронавірусу

На Сицилії підтасовували дані по померлим від COVID-19. Влада намагалася уникнути карантину.
Про це повідомляє газета Il Giorno.
Трьох співробітників регіонального уряду острова Сицилія, включаючи одного керівного посадовця та двох його підлеглих, заарештовано. Один з фігурантів розслідування - міністр регіонального уряду.
За даними газети, підозрювані кілька разів змінювали інформацію про ситуацію з коронавірусом в регіоні. Зокрема, вони змінювали дані про смертельні випадки, щоб уникнути посилення карантину.
Правоохоронці задокументували близько 40 епізодів підробки документів, остання з яких датується 19 березня 2021 року.
Нагадаємо, в половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан і Венеція, з 15 березня ввели нові обмеження щодо коронавірусу, які будуть діяти до 6 квітня.
У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде введений загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.
Як стало відомо, в Італії планують почати ослаблення карантину з відкриття шкіл.