Хотіли уникнути карантину: на Сицилії підтасовували дані по коронавірусу

На Сицилії підтасовували дані по померлим від COVID-19. Влада намагалася уникнути карантину.

Про це повідомляє газета Il Giorno .

Трьох співробітників регіонального уряду острова Сицилія, включаючи одного керівного посадовця та двох його підлеглих, заарештовано. Один з фігурантів розслідування - міністр регіонального уряду.

За даними газети, підозрювані кілька разів змінювали інформацію про ситуацію з коронавірусом в регіоні. Зокрема, вони змінювали дані про смертельні випадки, щоб уникнути посилення карантину.

Правоохоронці задокументували близько 40 епізодів підробки документів, остання з яких датується 19 березня 2021 року.