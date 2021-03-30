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Хотіли уникнути карантину: на Сицилії підтасовували дані по коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

На Сицилії підтасовували дані по померлим від COVID-19. Влада намагалася уникнути карантину.

Про це повідомляє газета Il Giorno.

Трьох співробітників регіонального уряду острова Сицилія, включаючи одного керівного посадовця та двох його підлеглих, заарештовано. Один з фігурантів розслідування - міністр регіонального уряду.

За даними газети, підозрювані кілька разів змінювали інформацію про ситуацію з коронавірусом в регіоні. Зокрема, вони змінювали дані про смертельні випадки, щоб уникнути посилення карантину.

Правоохоронці задокументували близько 40 епізодів підробки документів, остання з яких датується 19 березня 2021 року.

Нагадаємо, в половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан і Венеція, з 15 березня ввели нові обмеження щодо коронавірусу, які будуть діяти до 6 квітня.

У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде введений загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.

Як стало відомо, в Італії планують почати ослаблення карантину з відкриття шкіл.

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Новини України КоронавірусІталія
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