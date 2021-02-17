Хорватія може закупити російську вакцину від COVID до схвалення в ЄС

Хорватія розглядає можливість закупівлі російської вакцини від COVID ще до того, як її схвалить Євросоюз. Сторони вже почали переговори.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Берос, передає jutarnji.hr.
За його словами, він вже провів переговори з російським послом, який запевнив його в тому, що Москва підтримує контакт з європейським регулятором і має намір подати заявку на реєстрацію вакцини "Супутник V" на рівні ЄС.
У той же час, як зазначила його помічниця Віра Каталинич-Янкович, за минулу добу в Хорватії зафіксовано 502 нових випадки COVID, в даний час число активних хворих перевищує 2 200. Загалом з початку пандемії в країні виявлено 238 000 випадків зараження.
Передбачається, що Хорватія може закупити близько 1 млн доз російської вакцини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина почала вакцинацію російським "Супутником V". Причому цією вакциною щеплять, в тому числі, угорських військових.
Крім того, Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини, перші дози повинні прибути в найближчі дні.