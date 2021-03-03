Хорватія веде переговори про закупівлю російської COVID-вакцини

Уряд Хорватія веде переговори з Росією про купівлю вакцини від коронавірусу "Супутник V". Таким чином, Хорватія може приєднатися до зростаючого числа країн ЄС, які отримали вакцину попри відсутність схвалення з боку регулюючих органів ЄС.

"Це не ознака дистанціювання від процедур ЄС, а прагнення до додаткового підходу, який повинен відповідати європейським та іншим нормам", - заявив Берош.

Нагадаємо, раніше у Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі вакцини "Супутник V" у Росії. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може призвести до дострокових виборів у парламент.

На цьому тижні Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в ЄС. Всього Братислава отримає близько 2 млн доз препарату. Завдяки цим поставкам Словаччина розраховує прискорити вакцинацію на тлі рекордної смертності від COVID на душу населення.