У Хорватії нещеплених держслужбовців зобов'язали робити COVID-тести

За словами міністра праці та пенсійної системи Йосипа Аладровича, наразі немає розумних причин ігнорувати тестування. Також він зауважив, що саме роботодавці вирішуватимуть долю тих, хто відмовлятиметься його проходити.

"Пов'язані звільнення поки що були на рівні статистичних помилок. Я очікую, що переважна більшість працівників погодяться. Однак у випадках невиконання - рішення прийматимуть роботодавці", - заявив міністр.