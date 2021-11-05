У Хорватії посилили карантин через COVID

Уряд Хорватії прийняв рішення посилити карантинні обмеження в країні. Нові заходи почнуть діяти з суботи, 6 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vecernji List Зокрема, буде заборонено збиратися в приміщеннях на заходи за участю понад 50 осіб, за винятком випадків, коли це публічний захід, на якому присутні тільки люди з COVID-сертифікатами. Для всіх зборів і заходів в закритих приміщеннях, навіть на яких присутні тільки відвідувачі з сертифікатами, передбачається обов&#39;язкове використання медичних масок і дотримання дистанції. Всі публічні заходи повинні завершуватися не пізніше півночі. Крім того, COVID-сертифікати стануть обов&#39;язковими для співробітників у всіх держустановах, включаючи школи, з середини листопада. Перепустки раніше були введені для співробітників систем охорони здоров&#39;я та соціального захисту.