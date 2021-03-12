У Хорватії після щеплення вакциною AstraZeneca померла жінка

У Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Згідно з інформацією Хорватського агентства лікарських засобів та медичних товарів, надійшла одна заява про смерть в результаті легеневої емболії (тромб в легеневій артерії) 91-річної громадянки Хорватії. Вона була щеплена раніше препаратом AstraZeneca.

В агентстві, зокрема, відзначили, що на основі наявної медичної документації неможливо встановити причинно-наслідковий зв'язок щодо цього смертельного випадку. Через це організація запросила всю необхідну додаткову інформацію для встановлення причин смерті.