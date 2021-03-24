У Хорватії прем'єр і глава МОЗ зробили щеплення вакциною AstraZeneca

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, міністр охорони здоров'я Вілі Берош і голова Сабору (однопалатний парламент країни) Гордан Яндрокович вакцинувалися проти коронавірусу. Їм зробили щеплення препаратом британо-шведської компанії AstraZeneca.
Про це повідомляє HIA.
"Сьогодні ми направили сильне послання довіри медичній науці, професії, особливо у зв'язку з тим, що ми зробили щеплення вакциною AstraZeneca", - сказав глава МОЗ.
Зазначимо, вакцинація населення від коронавірусу почалася в Хорватії 27 грудня 2020 року. На сьогодні зробили щеплення понад 311 тисяч громадян цієї країни.
Нагадаємо, в березні ряд країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Проте минулого тижня європейський регулятор схвалив подальше використання вакцини, ґрунтуючись на додаткових дослідженнях препарату.
Також про те, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризики заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.