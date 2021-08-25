Добре, але мало: оновився кросовер Range Rover Velar

Так, наприклад, в палітру кольорів кузова додані 14 нових відтінків з фірмової колекції SV Bespoke. А ще Velar навчився оновлювати мультимедійну систему Pivi "по повітрю". Крім того, машина отримала вдосконалену систему іонізації та очищення повітря, яка фільтрує мікрочастинки і здатна очищати салонну "атмосферу" ще до поїздки.

У списку електронних асистентів - покращений адаптивний круїз-контроль, який тепер може автоматично підрулювати, вирівнюючи машину в займаній смузі.

Але найголовнішим нововведенням стала спецверсія Auric Edition, створена на базі модифікації R-Dynamic S. зовнішні відмінності від стандартної моделі складаються в золотистому декорі решітки радіатора і 20-дюймових колесах сріблястого кольору. В якості опції доступні 22-дюймові "катки" і контрастний дах. А ось інтер'єр залишився без змін.

Спецверсія Range Rover Velar Auric Edition

Лінійка двигунів залишилася без змін: пара трилітрових "турбошісток": бензинова потужністю 250 кВт і дизельна з віддачею 221 кВт. Компанію їм складуть також "турбочетверки" потужністю 150 кВт (дизель) і 184 кВт (бензин). Є також підзаряжаємий гібрид.

В Європі Range Rover Velar 2022 модельного року вже доступний для замовлення. Ціни у Великобританії починаються з 45 925 фунтів стерлінгів (62 710 доларів США). Спецверсія Auric Edition оцінена в Німеччині від 70 085 Євро (81 869 доларів США).