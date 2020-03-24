Хорошковського госпіталізували з підозрою на коронавірус, - "Схеми"

Колишнього міністра фінансів Валерія Хорошковського госпіталізували до Олександрівської лікарні Києва з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, Хорошковський не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що він перебуває у лікарні з підозрою на зараження коронавірусом.

При цьому повідомляється, що у Хорошковського виявлено двостороннє запалення легенів. Скоріше за все коронавірус, але поки не підтверджений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко був госпіталізований з підозрою на коронавірус. Він здав два тіста - один виявився негативним, інший - позитивним. Пізніше у нього таки підтвердили інфікування коронавірусом. Наразі він госпіталізований до олександрівської лікарні.

Крім того, раніше повідомлялося про зараження нардепів Сергія Шахова та Сергія Вельможного.

Додамо, що 20 березня в Києві був госпіталізований з підозрою на коронавірус заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач. Пізніше аналізи Скоробагача на коронавірус, надіслані в одну з лабораторій у Німеччині, дали позитивний результат.